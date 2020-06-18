Médico que atendia na Grande Vitória morre por coronavírus aos 44 anos

O médico anestesista Vinícius Barbosa Santos deixou uma filha Crédito: Acervo pessoal

Morreu na madrugada desta quinta-feira (18) o médico anestesista Vinícius Barbosa Santos, de 44 anos, vítima da Covid-19. Atualmente, o profissional atuava na linha de frente do combate ao coronavírus em três hospitais da Grande Vitória . Ele estava internado há três dias no Hospital Meridional, em Cariacica. Com obesidade e hipertensão, o médico narrava aos colegas o medo que sentia da doença.

De acordo com o presidente da Sociedade de Anestesiologia do Estado do Espírito Santo (Saes), Wellington Pioto, Vinícius já demonstrava preocupação com o coronavírus desde o início da pandemia. O médico sofria com obesidade e hipertensão. Por isso, decidiu sair da casa dos pais em março deste ano para não colocá-los em risco.

MÉDICO RELATAVA MEDO DO CORONAVÍRUS

"Desde fevereiro que ele estava com muito medo e me ligava. A Sociedade realiza várias ações com apoio psicológico, materiais e treinamento aos associados. Mas o que pouca gente sabe é que o anestesista faz a primeiro atendimento em caso de internação por Covid-19, no que chamamos de time de primeira resposta, tendo contato direto com os pacientes. Ele ficava preocupado porque era do grupo de risco, obeso e hipertenso, mas não tinha o que fazer. Ele chegou a se afastar, mas se não trabalhasse, não recebia nada e a dificuldade financeira chega", conta.

Muito abalado, o também médico anestesista Washington Freitas, que era amigo pessoal da vítima, contou que Vinícius sentiu os primeiros sintomas da Covid-19 na última semana. No dia 8 ele ligou para o colega avisando que foi ao hospital e recebeu afastamento do trabalho por 14 dias, sendo liberado para o tratamento em casa. Mas dias depois, o anestesista pirou, retornando ao hospital.

"Ele ficou internado por três dias no CTI do Hospital Meridional. Mas não melhorou, precisou ser entubado e acabou tendo uma parada cardíaca. Ontem ele já estava muito mal. Ele morreu por Covid-19 e, com certeza, foi infectado no ambiente hospitalar. Estamos muito abalados. Fizemos residência juntos e ele foi meu padrinho de casamento. Estávamos um pouco afastados porque estamos trabalhando sem parar. Ele morava com os pais e deixou uma filha, que é criança. A família era a única coisa que o deixava largar um plantão" contou.

Ainda de acordo com Washington, Vinícius se formou em 1999, terminou a residência em 2003 e em 2004 começou a atuar como anestesista. Atualmente, ele trabalhava no Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha, além do Hospital Infantil de Vitória e Hospital Infantil de Vila Velha.

Médico anestesista Vinícius Barbosa Santos morreu na madrugada desta quinta-feira (18) Crédito: Acervo Pessoal

FILHA AINDA NÃO SABE SOBRE MORTE DE MÉDICO

O presidente da Sociedade de Anestesiologia do Estado do Espírito Santo (Saes), Wellington Pioto, contou que a família de Vinícius está muito abalada e que a filha dele ainda não sabe da morte do pai.

"Entrei em contato irmã dele e com a ex-mulher, mãe da filha dele. A menina, que ainda não sei a idade ao certo, ainda não sabe da morte do pai. Ele era um pai muito presente na vida dela. Não consegui conversar com os pais dele, mas sei que todos estão muito abalados", conta.

Pioto completou que a Saes se compadece com o falecimento, que o médico era uma pessoa muita querida e muito presente na Sociedade. Ele aproveitou para fazer um apelo:

"Ele era muito atuante e morreu trabalhando em prol da população. Faço o apelo: População, fique em casa. Médicos estão morrendo por Covid-19. Quer ajudar? Não precisamos de palmas, precisamos que fiquem em casa" Wellington Pioto - Presidente da Sociedade de Anestesiologia do Estado do Espírito Santo

A Cooperativa de Anestesiologistas do Espírito Santo também lamentou a morte do médico. Segundo Célio Miranda dos Santos, diretor financeiro da Coopanest, os colegas de profissão estão "transtornados".

"A internação dele se deu por Covid-19 e foi agravada pelas comorbidades. Ele tinha quase dois metros de altura e cerca de 180 quilos. Ele já estava preocupado. Está todo mundo transtornado, os colegas abalados", lamentou.

Em nota, a Coopanest ressaltou o perfil competente e comprometido de Vinícius. "A perda deste competente, comprometido e exemplar parceiro nos deixa profundamente tristes e enlutados".