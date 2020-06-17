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Médico morre por coronavírus em Cachoeiro de Itapemirim

Adonai Albuquerque Machado, de 48 anos, estava internado na UTI de um hospital particular, no município de Cachoeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2020 às 19:42

Publicado em 17 de Junho de 2020 às 19:42

Adonai Albuquerque Machado, de 48 anos, trabalhava em Cachoeiro de Itapemirim e em Presidente Kennedy
Adonai Albuquerque Machado, de 48 anos, trabalhava em Cachoeiro de Itapemirim e em Presidente Kennedy Crédito: Redes sociais
Um dos profissionais que atuava na linha de frente no combate ao coronavírus, no Sul do Espírito Santo, morreu nesta quarta-feira (17). O médico Adonai Albuquerque Machado, de 48 anos, trabalhava em Cachoeiro de Itapemirim e em Presidente Kennedy. Ele estava internado na UTI de um hospital particular, no município de Cachoeiro.
O médico era servidor público há mais de 13 anos e atuava como médico lotado no Pronto Atendimento de Presidente Kennedy. Também era um dos profissionais no combate ao coronavírus no Pronto Socorro Paulo Pereira Gomes, em Cachoeiro de Itapemirim
As duas prefeituras lamentaram a morte do profissional. Nesse momento de dor e tristeza, o prefeito Dorlei Fontão, em nome dos servidores públicos da Prefeitura de Presidente Kennedy, presta os seus mais sinceros sentimentos e se solidariza com os familiares e amigos do finado.

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O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, também se manifestou em suas redes sociais. É com muita tristeza que recebi a notícia da nossa equipe da Secretaria de Saúde, que está profundamente comovida com a perda desse profissional, que tanto lutou conosco contra essa terrível pandemia e cuidou, de forma exemplar, de seus pacientes. A prefeitura se solidariza com as famílias e amigos de Dr. Adonai e das outras 29 vítimas da Covid-19 em Cachoeiro de Itapemirim, e continua pedindo que, quem puder, fique em casa, para que nossas equipes da Saúde continuem trabalhando com segurança, pelo bem de toda cidade, escreveu o prefeito.
Colegas de trabalho em ambulâncias e amigos fizeram um cortejo pelas ruas de Presidente Kennedy em homenagem ao médico. O Hospital Unimed, onde o médico estava internado, confirmou o falecimento do paciente nesta quarta.

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