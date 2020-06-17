Médico morre por coronavírus em Cachoeiro de Itapemirim

Adonai Albuquerque Machado, de 48 anos, trabalhava em Cachoeiro de Itapemirim e em Presidente Kennedy Crédito: Redes sociais

Um dos profissionais que atuava na linha de frente no combate ao coronavírus, no Sul do Espírito Santo, morreu nesta quarta-feira (17). O médico Adonai Albuquerque Machado, de 48 anos, trabalhava em Cachoeiro de Itapemirim e em Presidente Kennedy . Ele estava internado na UTI de um hospital particular, no município de Cachoeiro.

O médico era servidor público há mais de 13 anos e atuava como médico lotado no Pronto Atendimento de Presidente Kennedy. Também era um dos profissionais no combate ao coronavírus no Pronto Socorro Paulo Pereira Gomes, em Cachoeiro de Itapemirim

As duas prefeituras lamentaram a morte do profissional. Nesse momento de dor e tristeza, o prefeito Dorlei Fontão, em nome dos servidores públicos da Prefeitura de Presidente Kennedy, presta os seus mais sinceros sentimentos e se solidariza com os familiares e amigos do finado.

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho , também se manifestou em suas redes sociais. É com muita tristeza que recebi a notícia da nossa equipe da Secretaria de Saúde, que está profundamente comovida com a perda desse profissional, que tanto lutou conosco contra essa terrível pandemia e cuidou, de forma exemplar, de seus pacientes. A prefeitura se solidariza com as famílias e amigos de Dr. Adonai e das outras 29 vítimas da Covid-19 em Cachoeiro de Itapemirim, e continua pedindo que, quem puder, fique em casa, para que nossas equipes da Saúde continuem trabalhando com segurança, pelo bem de toda cidade, escreveu o prefeito.