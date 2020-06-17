Coronavírus: hospitais do Sul do ES estão com leitos de UTI lotados

Hospital Evangélico de Itapemirim Crédito: Divulgação/PMI

As vagas de UTIs da região Sul do Espírito Santo chegaram ao limite de ocupação. Nesta quarta-feira (17), não existiam mais vagas nos três hospitais de referência para o tratamento do novo coronavírus em adultos. Em um deles, no Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim , vagas foram bloqueadas por segurança por conta da escassez de remédios.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na Região Sul, o número total de leitos de UTI dos hospitais é de 67, mas todos estão ocupados. A dona de casa Maiara Romaneli de Souza está preocupada, pois a mãe dela, Maria Alice Isabel, de 47 anos, está internada no Pronto Socorro Paulo Pereira Gomes, em Cachoeiro de Itapemirim , aguardando uma vaga. Segundo os médicos, ela não vai conseguir ficar muito tempo entubada se não conseguir a vaga. Fica um jogando para o outro e nada, lamenta a filha.

Na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, as 27 vagas na UTI estão todas preenchidas. Na enfermaria, que tem 47 vagas para pacientes com coronavírus, 29 estão ocupadas. Já no Hospital Evangélico Litoral Sul, das 20 vagas de UTI disponibilizadas para o tratamento de pessoas com Covid-19, 17 estão ocupadas e três tiveram que ser bloqueados por falta de medicamentos.

Continuamos hoje como estávamos ontem, com 17 pacientes e três leitos bloqueados porque o estoque de medicamentos não é seguro para encher os 20 leitos. Temos que torcer para que a demanda não seja tão grande nos próximos dias. Se o medicamento não chegar em breve, nas próximas semanas a situação vai ficar muito difícil, revela o médico intensivista do hospital Evangélico, Marlus Thompson.

No Caparaó, os 10 leitos de UTI disponíveis para o tratamento de pacientes com coronavírus na Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí também estão todos ocupados. As oito vagas na enfermaria no hospital também estão todas preenchidas.

Para o médico, que atua na linha de frente no combate à doença, o sentimento neste momento crítico é de angustia. Além de ter que ficar gerenciando o quadro clínico, que é grave demais, quão grave é a forma desta doença, a demanda ventilatória é muito difícil, não bastasse esse transtorno, ainda tem ficar gerenciando se há medicação ou não. É angustiante para a gente ter três leitos bloqueados por falta de remédios, desabafou o médico Marlus Thompson.

No setor infantil, são 10 leitos de UTI e oito de enfermarias, no Hospital Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro. Apenas três leitos de enfermarias estão ocupados e um paciente está internado na UTI.

OUTRO LADO

Em nota, a direção do Hospital Evangélico confirmou que há leitos bloqueados no Hospital Litoral Sul por falta de medicamentos. Disse que a instituição tem se empenhado na compra dos mesmos, porém os medicamentos estão em falta no mercado nacional.

Sobre a falta de vagas na região, a Secretaria da Saúde (Sesa) informou que a capacidade de atendimento para pacientes Covid-19 está sendo ampliada semanalmente com a abertura de leitos que estão distribuídos em unidades próprias (majoritariamente) e em contratualização com entidades filantrópicas e hospitais privados.

Segundo a Sesa, a previsão para o final do mês de junho era disponibilizar, seja com abertura, adaptação ou compra de leitos, mais de 1,3 mil leitos. Atualmente, a rede conta com 1.338 leitos do SUS.