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Pandemia

Marataízes registra 25ª morte causada por coronavírus

A vítima é uma mulher que morreu após ficar seis dias internada. No município, nove pessoas contaminadas pela doença continuam em tratamento hospitalar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2020 às 14:53

Publicado em 17 de Junho de 2020 às 14:53

Praia Central, Marataízes
Marataízes já contabiliza 25 mortes por coronavírus Crédito: Divulgação/PMM
A prefeitura de Marataízes, no Litoral Sul do Estado, divulgou nesta quarta-feira (17) o 25º óbito provocado pelo novo coronavírus. A vítima, uma mulher, de 58 anos,  morreu após ficar seis dias internada em um hospital da região. No município, nove pessoas contaminadas pela doença continuam internadas em hospitais. 
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a mulher, que era hipertensa, morava na localidade de Acapulco e faleceu nesta terça-feira (16). Ela deu entrada na última quinta-feira (11) no Hospital e Maternidade Menino Jesus, em Itapemirim, onde testou positivo para a Covid-19. No dia seguinte, foi transferida para o Hospital Dório Silva, na Serra.
O município sulino tem 455 casos registrados da doença e 399 pessoas curadas, de acordo com a última atualização dos dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), realizada na tarde desta terça-feria (16). A prefeitura informou ainda que cinco pessoas estão internadas em leitos de UTI e outras quatro, em enfermarias.

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