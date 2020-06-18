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UTI e enfermaria

Governador inaugura mais leitos em hospitais da Grande Vitória

O Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória recebeu mais 28 leitos de enfermaria e 10 de UTI para urgência e emergência. Já no Dório Silva, foram abertos mais 10 leitos de UTI exclusivos para o tratamento da Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2020 às 12:58

Publicado em 18 de Junho de 2020 às 12:58

Serra - ES - Hospital Dório Silva
Hospital Dório Silva, na Serra, está recebendo mais 10 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 Crédito: Vitor Jubini
Com o objetivo de evitar o colapso e a falta de estrutura de atendimento na rede estadual de saúde durante a pandemia do novo coronavírus, o governo do Estado abriu mais leitos de enfermaria e de UTI em hospitais da Grande Vitória. Nesta quinta-feira (18), o governador Renato Casagrande esteve no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória, na Capital, e no Hospital Dório Silva, na Serra, inaugurando mais unidades de internação.
Governador inaugura mais leitos em hospitais da Grande Vitória
Na Santa Casa, foram inaugurados 28 leitos de enfermaria e 10 leitos de UTI. Estes serão destinados para pacientes que necessitem da rede de urgência e emergência, mas não exclusivos ao Covid-19. Segundo Casagrande, com isso, pacientes com outras doenças serão encaminhados para lá, abrindo vagas em hospitais que receberão mais leitos exclusivos para o tratamento da Covid-19.
Vamos transferir pacientes de urgência e emergência de outras enfermidades que estão no Dório Silva na Serra, por exemplo, aqui para a Santa Casa, e nós vamos abrir leitos de enfermaria e UTI para Covid lá no Dório, explicou. Veja vídeo dos anúncios:

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Ainda de acordo com o governador, a ampliação continuará na Santa Casa nas próximas semanas, com a abertura de mais 10 leitos de UTI para urgência e emergência e outros cinco leitos de UTI exclusivos para a Covid-19.
Já no Dório Silva, na Serra, o governador anunciou a abertura de mais 10 leitos de UTI exclusivos para o tratamento da Covid-19. Segundo Casagrande, com a transferência de pacientes para outros hospitais, uma maior estrutura voltada para o combate ao coronavírus está sendo instalada no local.
No início de julho, teremos mais 15 leitos semi intensivos aqui no Dório. E com a transferência de pacientes para a Santa Casa de Vitória, vamos abrir mais 34 leitos de enfermaria, e mais leitos de UTI e semi intensivo, para aumentar a oferta de tratamento aos pacientes Covid, destacou.
Governador Renato Casagrande anuncia mais leitos de enfermaria e UTI na Santa Casa de Vitória
Governador Renato Casagrande anuncia mais leitos de enfermaria e UTI na Santa Casa de Vitória Crédito: Reprodução

PASSO À FRENTE

Durante o anúncio, o governador afirmou que o Estado está um passo à frente no atendimento hospitalar de pacientes com a Covid-19. No entanto, reforçou que a doença atinge de forma trágica e que o isolamento social é fundamental para evitar mortes. Durante a fala, o governador criticou o governo federal pela falta de união no combate à doença.
Não tem nenhum paciente no Estado que não tenha assistência hospitalar. A doença não nos alcança nisso, mas nos alcança de uma forma trágica, pois parte dos pacientes que são internados perdem a vida. A gente já perdeu mais de 1100 capixabas que foram contagiados pelo Covid. Nós fazemos nossa parte de abrir leitos. Mas nós, juntos, governo do estado e municipais - e quem dera se o governo federal pudesse participar, mas não está participando - junto com a sociedade capixaba, devemos reduzir a interação. Aumentar o distanciamento e isolamento social porque essa é a maneira de reduzir os óbitos, disse.

HOSPITAIS DE CAMPANHA

Casagrande também falou sobre os constantes questionamentos a respeito dos hospitais de campanha, dizendo que apesar de não descartá-los, o objetivo do estado é fortalecer a rede pública para deixar um legado.
As pessoas perguntam se não vamos abrir hospitais de campanha. Nós não descartamos, mas enquanto pudermos fazer investimentos como esse, em um hospital público, que possa permanecer como um legado para a sociedade capixaba, é muito melhor do que gastar uma fortuna montando hospitais de campanha para desmontar depois de três, quatro, cinco meses. Isso nos permite conquistar uma situação muito melhor pós pandemia, completou.
De acordo com o governo do Estado, até esta quinta-feira (18), o estado conta com 1338 leitos para o tratamento da Covid-19.

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