Número de casos de Covid-19 em Linhares cresceu quase 1.000% em 1 mês

Linhares, na Região Norte do Estado, já contabiliza 820 casos confirmados da Covid-19 e 18 óbitos Crédito: Felipe Reis

Com a realização de exames de coronavírus pelo município para a ampliação da testagem dos moradores, o número de confirmações de Covid-19 em Linhares subiu e em 31 dias o aumento chega a quase 1.000%. Dezoito pessoas morreram vítimas da Covid-19 na cidade até o último dia 17.

Segundo a prefeitura, para ampliar a detecção de pessoas com o novo coronavírus na cidade, foram adquiridos 3 mil testes rápidos para o diagnóstico da Covid-19, com resultado em até 15 minutos. Esses exames começaram a ser realizados no dia 1º de junho. Desse total, 1.500 já foram realizados, com confirmação do novo coronavírus em 500 pacientes, ou seja, um percentual de 33% de casos positivos somente por esse tipo de testagem.

A rede municipal também realiza o RT-PCR em pacientes internados, profissionais de saúde com sintomas e pacientes com suspeitas da COVID-19, além dos testes no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES). Os resultados das testagens são incluídos no Painel Covid-19 do governo do Estado.

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AVANÇO DOS CASOS

No dia 17 de maio, o município registrava 78 casos confirmados do novo coronavírus e um óbito. Quatro dias depois, Linhares confirmava a segunda morte pela doença.

No dia 25 de maio, o número de pessoas infectadas subiu para 111, segundo dados do boletim divulgado pela prefeitura naquele dia. Uma semana depois, em 1º de junho, o município atingia a marca de 183 casos confirmados e seis pessoas mortas pela Covid-19.

A marca de dez mortes foi atingida no dia 8 de junho, quando a cidade já registrava 408 casos confirmados. Bastaram 9 dias para que Linhares atingisse o número de 18 mortos pelo novo coronavírus, elevando a taxa de letalidade para 2,07%, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

De acordo com o último boletim divulgado nesta quarta-feira (17), o município contabiliza 820 casos confirmados de Covid-19. Outros 2.125 casos são considerados suspeitos e aguardam resultado de exames que vão apontar se houve contaminação pelo novo coronavírus.

Ainda segundo este boletim, 293 pessoas já são consideradas curadas clinicamente e 468 seguem em isolamento domiciliar. Quarenta e um pacientes estão internados em hospitais da região tratando a doença.

AVANÇO NOS BAIRROS

O avanço da doença nos bairros de Linhares tem chamado atenção. O Interlagos, o maior em extensão do município, registrava 147 casos até esta quarta-feira (17). O ranking é seguido por Centro, com 77, e Aviso, com 70 casos confirmados.

Os 820 casos já confirmados estão distribuídos entre 36 bairros da cidade, sendo que 9 deles registraram pelo menos uma morte pelo novo coronavírus.

Covid-19: Testes para detectar o novo coronavírus em Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares

44,23% É A MÉDIA DA TAXA DE ISOLAMENTO SOCIAL REGISTRADA EM LINHARES

ISOLAMENTO SOCIAL

A taxa de isolamento social de 70%, que é a recomendada pelas autoridades de saúde para evitar a propagação do vírus tem sido um desafio em Linhares. De acordo com o Painel Covid-19, da Sesa, o município registra média de 44,23%, bem abaixo do nível considerado necessário para o momento.