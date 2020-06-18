ES é o quinto Estado do Brasil com mais mortes por Covid-19 em 24h

O Espírito Santo está entre as cinco unidades da federação que tiveram mais mortes por Covid-19 em 24h, entre terça (16) e quarta-feira (17).
Embora tenha apresentado uma redução nos últimos dias, a taxa de ocupação de UTIs para coronavírus no Espírito Santo também é a quinta maior entre os Estados do Brasil.
Os dados fazem referência ao balanço divulgado na noite desta quarta-feira (17) pelo consórcio de veículos de imprensa que reúne informações das secretarias estaduais de Saúde.
Com um total de 1179 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia, o Espírito Santo registrou 47 mortes em 24 horas, ficando atrás somente de São Paulo (389 mortes em um dia), Rio de Janeiro (171 óbitos), Ceará (115) e Pernambuco (50).
Até esta quarta-feira (17), 81,86% dos leitos de UTIs estavam ocupados no Espírito Santo. Esse índice só é maior nos Estados do Acre (89,5%), Alagoas (85%), Pernambuco (82%) e Rio Grande do Norte (88%). Apesar disso, esse indicador no Estado apresentou a segunda redução nesta semana.
A última vez que o percentual de ocupação dos leitos de UTI estava abaixo de 80% foi no dia 30 de maio. Na ocasião, o Painel Covid-19 registrava 76,26% de utilização das UTIs no Estado. Já no dia 1º de junho, ainda segundo a Sesa, o índice chegou a 82,44%, ou seja, 0,58 pontos percentuais a mais do que o registrado nesta terça-feira (17).