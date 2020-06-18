ES é o quinto Estado do Brasil com mais mortes por Covid-19 em 24h

Embora tenha apresentado uma redução nos últimos dias, a taxa de ocupação de UTIs para coronavírus no Espírito Santo também é a quinta maior entre os Estados do Brasil.

Os dados fazem referência ao balanço divulgado na noite desta quarta-feira (17) pelo consórcio de veículos de imprensa que reúne informações das secretarias estaduais de Saúde.

A última vez que o percentual de ocupação dos leitos de UTI estava abaixo de 80% foi no dia 30 de maio. Na ocasião, o Painel Covid-19 registrava 76,26% de utilização das UTIs no Estado. Já no dia 1º de junho, ainda segundo a Sesa, o índice chegou a 82,44%, ou seja, 0,58 pontos percentuais a mais do que o registrado nesta terça-feira (17).