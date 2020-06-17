Taxa de ocupação de UTIs no ES é a menor desde o final de maio

Taxa de ocupação de UTIs no Estado é a menor desde o final de maio Crédito: Reprodução/TV

A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) atingiu 81,86% nesta quarta-feira (17) , apresentando a segunda redução nesta semana. De acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), esse é o menor índice registrado desde o final do mês de maio.

Nesta semana, a taxa de ocupação das UTIs do Estado reduziu pela segunda vez. Na segunda-feira, o percentual, segundo a Sesa, era de 84,75%. Já na terça-feira, o índice apresentou uma queda de 2,18 pontos percentuais e o Painel Covid-19 registrava 82,57% dos leitos de UTI em uso. A nova redução foi de 0,71 pontos percentuais para 81,86% nesta quarta-feira (17).

LEITOS LOTADOS NO SUL DO ES

Em alguns hospitais há também registros de falta de medicamentos. No Hospital Evangélico Litoral Sul, por exemplo, três leitos de UTI tiveram que ser bloqueados por falta de medicamentos.

Sobre a falta de vagas na região, a Secretaria da Saúde (Sesa) informou que a capacidade de atendimento para pacientes Covid-19 está sendo ampliada semanalmente com a abertura de leitos que estão distribuídos em unidades próprias (majoritariamente) e em contratualização com entidades filantrópicas e hospitais privados.

Segundo a Sesa, a previsão para o final do mês de junho era disponibilizar, seja com abertura, adaptação ou compra de leitos, mais de 1,3 mil leitos. Atualmente, a rede conta com 1.338 leitos do SUS.