Taxa de ocupação de UTIs no ES é a menor desde o final de maio

A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) atingiu 81,86% nesta quarta-feira (17), apresentando a segunda redução nesta semana. De acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), esse é o menor índice registrado desde o final do mês de maio.
A útlima vez que o percentual de ocupação dos leitos de UTI estava abaixo de 80% foi no dia 30 de maio. Na ocasião, o Painel Covid-19 registrava 76,26% de utilização das UTIs no Estado. Já no dia 1º de junho, ainda segundo a Sesa, o índice chegou a 82,44%, ou seja, 0,58 pontos percentuais a mais do que o registrado nesta terça-feira (17).
O percentual mais alto registrado pelo Painel Covid-19 foi no dia 12 de junho, quando, segundo a Sesa, o Espírito Santo registrou 86,23% de ocupação dos leitos de UTI. O governador Renato Casagrande afirmou que o Estado pode adotar medidas de risco extremo que incluem o lockdown caso a taxa chegue a 91%.
Nesta semana, a taxa de ocupação das UTIs do Estado reduziu pela segunda vez. Na segunda-feira, o percentual, segundo a Sesa, era de 84,75%. Já na terça-feira, o índice apresentou uma queda de 2,18 pontos percentuais e o Painel Covid-19 registrava 82,57% dos leitos de UTI em uso. A nova redução foi de 0,71 pontos percentuais para 81,86% nesta quarta-feira (17).
LEITOS LOTADOS NO SUL DO ES
Os hospitais considerados referência no tratamento do coronavírus não possuem mais vagas de Unidades de Terapia Intensiva UTI) para tratamento de pacientes com coronavírus no Sul do Estado. A Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) divulgou nesta quarta-feira (17) que todas as 67 vagas de UTI oferecidas na região estão ocupadas.
Em alguns hospitais há também registros de falta de medicamentos. No Hospital Evangélico Litoral Sul, por exemplo, três leitos de UTI tiveram que ser bloqueados por falta de medicamentos.
Sobre a falta de vagas na região, a Secretaria da Saúde (Sesa) informou que a capacidade de atendimento para pacientes Covid-19 está sendo ampliada semanalmente com a abertura de leitos que estão distribuídos em unidades próprias (majoritariamente) e em contratualização com entidades filantrópicas e hospitais privados.
Segundo a Sesa, a previsão para o final do mês de junho era disponibilizar, seja com abertura, adaptação ou compra de leitos, mais de 1,3 mil leitos. Atualmente, a rede conta com 1.338 leitos do SUS.
Em coletiva realizada nessa terça-feira (16), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, informou também que o governo do Estado fará, ao longo desta semana, "importantes anúncios em relação à expansão de leitos para o interior do Espírito Santo".