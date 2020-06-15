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'Abrimos leitos que equivalem a 13 hospitais de campanha', diz Casagrande

A informação foi publicada pelo governador, Renato Casagrande, nas redes sociais, no início da tarde desta segunda-feira (15).
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2020 às 14:09

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 14:09

Governador do Espírito Santo Renato Casagrande durante pronunciamento sobre ações de combate à pandemia do novo coronavírus
Governador do Espírito Santo Renato Casagrande durante pronunciamento sobre ações de combate à pandemia do novo coronavírus Crédito: Reprodução Youtube
O governador do Estado, Renato Casagrande, reforçou, nas redes sociais, no início da tarde desta segunda-feira (15), a decisão do governo de dar prioridade à ampliação de leitos nos hospitais próprios e/ou filantrópicos no Espírito Santo durante a pandemia do novo coronavírus. Medida que, na visão de Casagrande, deixa um legado para o Estado no período pós-pandemia. De acordo com a autoridade, os hospitais de campanha, que não foram totalmente descartados, são soluções temporárias.
Segundo ele, atualmente o Estado dispõe do equivalente a 13 hospitais de campanha com a quantidade de leitos que já foram abertos. Confira na íntegra:

HOSPITAL DE CAMPANHA NO NORTE DO ES

Considerada uma alternativa para garantir atendimento aos pacientes diagnosticados com o novo coronavírus no Norte do Estado, a construção de um hospital de campanha em Colatina foi discutida pelo governo do Estado, de acordo com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante entrevista coletiva concedida no final do mês de maio.
À ocasião, o prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli (Republicanos) revelou em primeira mão para a reportagem de A Gazeta que mantinha o diálogo com o governo do Estado sobre o assunto tendo sugerido, inclusive, espaços públicos aptos a receberem a instalação do equipamento público. Dentre os locais, o prefeito de Colatina apontou a Praça do Sol Poente, o estádio municipal e o ginásio do município. Apesar disso, até o momento a decisão não foi anunciada.

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