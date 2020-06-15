São Mateus registra três mortes por Covid-19 no fim de semana

São Mateus já contabiliza 369 casos confirmados do novo coronavírus Crédito: Prefeitura de São Mateus

O avanço do novo coronavírus continua preocupando as autoridades de saúde de todo o Espírito Santo . No município de São Mateus , no Norte do Estado, três pessoas morreram vítimas da doença no último fim de semana. Com isso, subiu para dez o número de óbitos em decorrência da Covid-19 na cidade.

Na última sexta-feira (12), São Mateus contabilizava sete óbitos pelo novo coronavírus. Já no sábado (13), uma idosa de 90 anos e um homem de 50 anos não resistiram e morreram. Os dois estavam internados em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e testaram positivo para a doença.

Neste domingo (14), mais um óbito foi confirmado. A vítima era um idoso de 94 anos que, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, era portador de doença cardiovascular crônica. O paciente foi internado na UTI no dia 2 de junho e, no último dia 10, teve o resultado confirmado para a doença após a realização de um teste rápido.

CORONAVÍRUS EM SÃO MATEUS

De acordo com o boletim divulgado neste domingo (14) pela prefeitura, São Mateus já contabiliza 369 casos confirmados do novo coronavírus. Desse total, 203 já são considerados curados clinicamente.