São Mateus registra três mortes por Covid-19 no fim de semana

O avanço do novo coronavírus continua preocupando as autoridades de saúde de todo o Espírito Santo. No município de São Mateus, no Norte do Estado, três pessoas morreram vítimas da doença no último fim de semana. Com isso, subiu para dez o número de óbitos em decorrência da Covid-19 na cidade.
Na última sexta-feira (12), São Mateus contabilizava sete óbitos pelo novo coronavírus. Já no sábado (13), uma idosa de 90 anos e um homem de 50 anos não resistiram e morreram. Os dois estavam internados em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e testaram positivo para a doença.
Neste domingo (14), mais um óbito foi confirmado. A vítima era um idoso de 94 anos que, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, era portador de doença cardiovascular crônica. O paciente foi internado na UTI no dia 2 de junho e, no último dia 10, teve o resultado confirmado para a doença após a realização de um teste rápido.
CORONAVÍRUS EM SÃO MATEUS
De acordo com o boletim divulgado neste domingo (14) pela prefeitura, São Mateus já contabiliza 369 casos confirmados do novo coronavírus. Desse total, 203 já são considerados curados clinicamente.
Outras 709 pessoas apresentaram sintomas da doença e aguardam resultado de exames que vão apontar se houve contaminação pelo vírus.