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Avanço da pandemia

São Mateus registra três mortes por Covid-19 no fim de semana

Duas das mortes foram confirmadas no sábado (13) e a terceira no domingo (14). Os três pacientes estavam internados em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) tratando a doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2020 às 13:17

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 13:17

Cidade de São Mateus, Norte do Espírito Santo
São Mateus já contabiliza 369 casos confirmados do novo coronavírus Crédito: Prefeitura de São Mateus
O avanço do novo coronavírus continua preocupando as autoridades de saúde de todo o Espírito Santo. No município de São Mateus, no Norte do Estado, três pessoas morreram vítimas da doença no último fim de semana. Com isso, subiu para dez o número de óbitos em decorrência da Covid-19 na cidade.
Na última sexta-feira (12), São Mateus contabilizava sete óbitos pelo novo coronavírus. Já no sábado (13), uma idosa de 90 anos e um homem de 50 anos não resistiram e morreram. Os dois estavam internados em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e testaram positivo para a doença.
Neste domingo (14), mais um óbito foi confirmado. A vítima era um idoso de 94 anos que, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, era portador de doença cardiovascular crônica. O paciente foi internado na UTI no dia 2 de junho e, no último dia 10, teve o resultado confirmado para a doença após a realização de um teste rápido.

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CORONAVÍRUS EM SÃO MATEUS

De acordo com o boletim divulgado neste domingo (14) pela prefeitura, São Mateus já contabiliza 369 casos confirmados do novo coronavírus. Desse total, 203 já são considerados curados clinicamente.

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Outras 709 pessoas apresentaram sintomas da doença e aguardam resultado de exames que vão apontar se houve contaminação pelo vírus.

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