Município de Linhares confirma 14ª morte pelo novo coronavírus

O município de Linhares, no Norte do Espírito Santo, confirmou mais um óbito por Covid-19, na manhã deste domingo (14). A cidade totaliza 14 mortes em função do novo coronavírus. Segundo a prefeitura, a vítima era uma idosa de 83 anos.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a paciente, moradora do bairro José Rodrigues Maciel, estava internada havia 22 dias na UTI de um hospital particular de Linhares, onde foi internada para realizar um procedimento cardíaco.
Como determina o protocolo do Ministério da Saúde, a família foi orientada pelas equipes de saúde a realizar o sepultamento sem a realização de velório.
CORONAVÍRUS EM LINHARES
Segundo dados do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado neste sábado (13), Linhares registra 638 casos confirmados de Covid-19.