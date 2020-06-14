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Covid-19

Município de Linhares confirma 14ª morte pelo novo coronavírus

Segundo a prefeitura, a vítima é uma idosa de 83 anos. Ela estava internada em um hospital particular do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2020 às 15:04

Publicado em 14 de Junho de 2020 às 15:04

Prefeitura de Linhares
Prefeitura de Linhares confirmou a morte de mais uma moradora por Covid-19 Crédito: TV Gazeta Norte
O município de Linhares, no Norte do Espírito Santo, confirmou mais um óbito por Covid-19, na manhã deste domingo (14). A cidade totaliza 14 mortes em função do novo coronavírus. Segundo a prefeitura, a vítima era uma idosa de 83 anos.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a paciente, moradora do bairro José Rodrigues Maciel, estava internada havia 22 dias na UTI de um hospital particular de Linhares, onde foi internada para realizar um procedimento cardíaco. 
> CORONAVÍRUS NO ES | A cobertura completa
Como determina o protocolo do Ministério da Saúde, a família foi orientada pelas equipes de saúde a realizar o sepultamento sem a realização de velório.

CORONAVÍRUS EM LINHARES 

Segundo dados do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado neste sábado (13), Linhares registra 638 casos confirmados de Covid-19.

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