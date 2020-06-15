Idoso de 71 anos é a quarta vítima da Covid-19 em João Neiva

A Prefeitura de João Neiva divulgou nota de pesar ao confirmar o 4ª óbito pela Covid-19 Crédito: Divulgação

A Covid-19 fez mais uma vítima no município de João Neiva , na Região Norte do Espírito Santo . Um idoso, de 71 anos, morreu neste domingo (14), em decorrência do novo coronavírus . A informação foi confirmada pela prefeitura da cidade, que já registra 113 casos da doença.

De acordo com a nota de pesar divulgada pela prefeitura, o paciente não apresentava comorbidades e faleceu durante a manhã. Ele começou a sentir os sintomas e foi submetido a exames que confirmaram a contaminação pelo vírus.

Segundo dados do Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), João Neiva já registra 113 casos confirmados, sendo que desse total 80 já são considerados curados clinicamente.

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