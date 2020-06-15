Idoso de 71 anos é a quarta vítima da Covid-19 em João Neiva

A Covid-19 fez mais uma vítima no município de João Neiva, na Região Norte do Espírito Santo. Um idoso, de 71 anos, morreu neste domingo (14), em decorrência do novo coronavírus. A informação foi confirmada pela prefeitura da cidade, que já registra 113 casos da doença.
De acordo com a nota de pesar divulgada pela prefeitura, o paciente não apresentava comorbidades e faleceu durante a manhã. Ele começou a sentir os sintomas e foi submetido a exames que confirmaram a contaminação pelo vírus.
Segundo dados do Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), João Neiva já registra 113 casos confirmados, sendo que desse total 80 já são considerados curados clinicamente.
RISCO ALTO
João Neiva faz parte da lista de municípios classificados como risco alto de transmissão do novo coronavírus no Espírito Santo. A Matriz de Risco, elaborada pelo governo do Estado, define medidas qualificadas de contenção da doença que devem ser adotadas pelo prazo mínimo de 14 dias.