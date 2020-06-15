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Coronavírus no ES

Idoso de 71 anos é a quarta vítima da Covid-19 em João Neiva

O óbito foi confirmado na manhã deste domingo (14) pela Prefeitura de João Neiva, que já registrou 113 casos da doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2020 às 09:20

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 09:20

Prefeitura de João Neiva abre editais de seleção para a área da educação
A Prefeitura de João Neiva divulgou nota de pesar ao confirmar o 4ª óbito pela Covid-19 Crédito: Divulgação
A Covid-19 fez mais uma vítima no município de João Neiva, na Região Norte do Espírito Santo. Um idoso, de 71 anos, morreu neste domingo (14), em decorrência do novo coronavírus. A informação foi confirmada pela prefeitura da cidade, que já registra 113 casos da doença.
De acordo com a nota de pesar divulgada pela prefeitura, o paciente não apresentava comorbidades e faleceu durante a manhã. Ele começou a sentir os sintomas e foi submetido a exames que confirmaram a contaminação pelo vírus.
Segundo dados do Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), João Neiva já registra 113 casos confirmados, sendo que desse total 80 já são considerados curados clinicamente.

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RISCO ALTO

João Neiva faz parte da lista de municípios classificados como risco alto de transmissão do novo coronavírus no Espírito Santo. A Matriz de Risco, elaborada pelo governo do Estado, define medidas qualificadas de contenção da doença que devem ser adotadas pelo prazo mínimo de 14 dias.

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