ES tem sábado com pior índice de isolamento social em dois meses

Neste sábado (13), o Espírito Santo registrou o pior índice de isolamento social em um final de semana desde que o dado começou a ser divulgado diariamente pelo Governo do Estado, no dia 13 de abril. Conforme a última atualização, apenas 49,04% dos capixabas ficaram em casa para evitar o contágio e a transmissão do novo coronavírus.
Isso significa que mais da metade da população foi às ruas, apesar das recomendações de autoridades de saúde e de apelos como os do governador Renato Casagrande. Na última quarta-feira (10), ele afirmou que a fiscalização seria reforçada para evitar a ida e a permanência de banhistas nas praias. Ainda assim, as orlas de Vitória e Vila Velha estiveram bem movimentadas.
Praias - Movimento nas praias
Justamente no mesmo dia em que boa parte da sociedade resolveu ignorar a medida mais eficaz para combater a pandemia até o momento, o Espírito Santo superou a marca de 26 mil casos confirmados e atingiu a lamentável marca de 1.000 pessoas mortas pelo novo coronavírus .
ISOLAMENTO SOCIAL: DESTAQUES POSITIVOS E NEGATIVOS
Concentrando quase 70% de todos os casos de Covid-19 do Estado, a Grande Vitória também segue com isolamento bem abaixo do considerado ideal. A média de isolamento social registrada neste sábado foi de 48,5%. Os piores cenários foram os de Cariacica (45,09%), Serra (45,67%) e Vila Velha (47,13%).
Fora dessa região, aparecem os dois municípios que ocupam os extremos do ranking. No Noroeste, Águia Branca teve o maior isolamento do Estado, com 70,52% das pessoas em casa. Já Bom Jesus do Norte, no Sul, teve o menor índice capixaba, com apenas 39,8% da população respeitando o isolamento social.
Vale lembrar, que a terceira etapa do inquérito sorológico mostrou que a doença está avançando para cidades do interior capixaba, onde a estimativa é que o número de infectados tenha subido de 6 mil para 51 mil, em apenas um mês. Considerando todo o Espírito Santo, estimativas apontam para 295 mil pessoas contaminadas.