Coronavírus: ES já tem 1.055 mortes e mais de 26 mil casos confirmados

O Estado também contabiliza 26.469 casos de coronavírus, 458 a mais do que os dados de sábado (13). Com as informações mais recentes, a taxa de letalidade no Espírito Santo está em 3,99%; já o número de pessoas curadas chegou a 14.634.

Casagrande lembrou que este é um momento que exige muita empatia, solidariedade e trabalho para vencer a crise, que é a mais grave desde a gripe espanhola, em 1919, e a crise econômica, de 2009. No Twitter, o governador pediu para a população ficar em casa, pelas pessoas que perderam familiares devido à Covid-19. "Por essas família hoje enlutadas, fique em casa" , publicou.