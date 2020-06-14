Vídeo: Sinos da Catedral de Vitória tocam em memória dos mortos pela Covid-19

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A Catedral de Vitória prestou uma homenagem às vítimas da Covid-19 neste domingo (14) Crédito: Felipe Mota/Fly Now

O Estado registra 26.011 infectados pelo coronavírus e 1.028 mortos, além de 14.224 pacientes curados.

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Os bispos da Província Eclesiástica do ES, composta pelas dioceses de Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus, Colatina e pela Arquidiocese de Vitória, preocupados com o avanço da pandemia da COVID-19 escreveram uma carta se unindo aos capixabas que perderam familiares para o coronavírus. No documento, os líderes católicos cobram atitudes de governos e responsabilidade dos cidadãos. O texto foi lido durante a missa dos Santos Óleos, celebrada neste dia 11/06 na Catedral Metropolitana.

Além de pedir para que sejam tocados os sinos de todas as igrejas, afim de lembrar as vítimas mortas até agora, na carta eles falam sobre a pressão de grupos econômicos e cobram medidas dos governos para restringir a circulação de pessoas.

CONVENTO DA PENHA

Quem mora próximo à Prainha, em Vila Velha, também ouviu o badalar dos sinos do Convento da Penha em homenagem às vítimas da pandemia.

PRAIA DA COSTA

A Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, em Vila Velha, também tocou os sinos em homenagem às vítimas da Covid-19.