Bispos pedem ao governo que restrinja circulação e que não se dobre ao poder econômico

Em carta lida durante a cerimônia dos Santos Óleos na Catedral Metropolitana de Vitória, nesta quinta-feira (11), os líderes católicos do Estado lamentaram a marca de mil pessoas mortas pelo novo coronavírus
no ES e cobraram atitudes do poder público e da população no combate à doença.
Mas a principal mensagem da carta é uma chamada à responsabilidade da sociedade e dos governos. “O momento que estamos atravessando exige mudança no pensar, no falar e no agir, fazendo do isolamento social
, mais do que um dever, tornando-o um gesto de compaixão. É preciso que cada um tenha consciência e mantenha-se em casa para evitar o contágio e, por ele, o sofrimento de outras famílias”, alertam os prelados católicos.
Em seguida, os bispos pedem aos governantes que adotem ações para restringir a circulação de pessoas
e que não cedam ao poder econômico neste momento de aumento de casos de infecção pela Covid-19.
“Pede-se do poder público, em todos os níveis, atitudes sérias de governo, a fim de restringir a circulação das pessoas, sem tergiversar, pois, neste momento, não podemos nos envergar diante das pressões de grupos econômicos
. Todos devemos nos comprometer, pois, ninguém, e nem nenhuma instituição, pode se omitir ou transferir suas responsabilidades diante desse trágico quadro”, afirma um trecho da carta.
Os quatro bispos, que formam a Província Eclesiástica do ES, reivindicam também dos governos a adoção de mecanismos para proteger os mais pobres e criticam a flexibilização das medidas de isolamento social.
“Poderíamos ter evitado muitas das mortes se as restrições adotadas tivessem sido ampliadas e não afrouxadas. De maneira especial, buscando locais adequados para o isolamento dos mais vulneráveis
, leitos próprios para atender os infectados que precisam de cuidados intensivos e a garantia do acesso à renda mínima para dar dignidade às famílias.”
A propósito, os líderes católicos no ES destacam que as decisões políticas relacionadas à pandemia devem ser tomadas com base em estudos científicos, e alertam: se esses parâmetros técnicos não forem observados, o número de mortes pela Covid-19 vai aumentar.
“As decisões políticas devem ser tomadas, estritamente, com base no conhecimento técnico e científico, caso contrário, outras milhares de vidas serão sacrificadas e muitas famílias sofrerão a perda de seus entes queridos. Ainda há tempo para que nossas ações sejam eficazes e salvem muitas vidas, a fim de que possamos sair fortalecidos como sociedade diante deste desafio global.”