Bispo do ES lança música em comemoração aos 450 anos da Festa da Penha

Festa da Penha celebra em 2020 quatro séculos e meio de manifestações de fé e devoção Crédito: Diocese de São Mateus/Facebook

Para comemorar os 450 anos da Festa da Penha, o bispo diocesano de São Mateus, Dom Paulo Bosi DalBó, lançou a canção "Bem-Aventurada", obra inspirada no tema edição 2020 da maior celebração religiosa do Estado.

A música foi composta com o propósito de ajudar o "devoto a rezar mais, estreitar os laços de comunhão e expressar nossa devoção àquela proclamada bem-aventurada por todas as gerações, segundo informou a Pastoral da Comunicação Diocesana.

A Festa da Penha chega ao seu último dia de programação nesta segunda-feira (20) e terá missa de encerramento às 17 horas, além de lives com Padre Anderson e Alemão do Forró e apresentação do programa "Salve Mãe das Alegrias".

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Confira música e letra da nova canção composta pelo bispo:

Your browser does not support the audio element. Dom Paulo Bosi DalBó disponibilizou a música para os fiéis.

Bem-Aventurada (Letra e música: Dom Paulo Bosi DalBó)

TODAS AS GERAÇÕES ME CHAMARÃO BEM-AVENTURADA (3x).

1) Maria, Mãe de Deus, com teu manto de amor vem trazer o Salvador. Teus filhos esperam e acreditam, Mãe querida, em tua santa proteção. Mãe da Igreja e Rainha da paz, arca da nova aliança e Mãe da fé, nos ensine a fazer o que Jesus disser.

TODAS AS GERAÇÕES ME CHAMARÃO BEM-AVENTURADA (3x)

2) Maria, Mãe da paz, sobre o mar e sobre as pedras da Vitória, tu és Rainha. Escute nossa voz, doçura eterna e Mãe das dores, Mãe da alegria e da esperança. Em teu colo contemplamos Jesus. Derrame em nós chuva de bênçãos lá do céu, ilumine nossa vida, ó Mãe de Deus!