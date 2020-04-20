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Bispo do ES lança música em comemoração aos 450 anos da Festa da Penha

Inspirada no tema da celebração deste ano, a canção 'Bem-Aventurada' foi criada por Dom Paulo Bosi DalBó, de São Mateus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2020 às 10:57

Publicado em 20 de Abril de 2020 às 10:57

Festa da Penha celebra em 2020 quatro séculos e meio de manifestações de fé e devoção
Festa da Penha celebra em 2020 quatro séculos e meio de manifestações de fé e devoção Crédito: Diocese de São Mateus/Facebook
Para comemorar os 450 anos da Festa da Penha, o bispo diocesano de São Mateus, Dom Paulo Bosi DalBó, lançou a canção "Bem-Aventurada", obra inspirada no tema edição 2020 da maior celebração religiosa do Estado.
A música foi composta com o propósito de ajudar o "devoto a rezar mais, estreitar os laços de comunhão e expressar nossa devoção àquela proclamada bem-aventurada por todas as gerações, segundo informou a Pastoral da Comunicação Diocesana.
A Festa da Penha chega ao seu último dia de programação nesta segunda-feira (20) e terá missa de encerramento às 17 horas, além de lives com Padre Anderson e Alemão do Forró e apresentação do programa "Salve Mãe das Alegrias".
.Acompanhe tudo sobre a Festa da Penha 2020 com formato inédito e virtual em agazeta.com.br/festadapenha.

Confira música e letra da nova canção composta pelo bispo:

Dom Paulo Bosi DalBó disponibilizou a música para os fiéis.
Bem-Aventurada (Letra e música: Dom Paulo Bosi DalBó)
TODAS AS GERAÇÕES ME CHAMARÃO BEM-AVENTURADA (3x).
1) Maria, Mãe de Deus, com teu manto de amor vem trazer o Salvador. Teus filhos esperam e acreditam, Mãe querida, em tua santa proteção. Mãe da Igreja e Rainha da paz, arca da nova aliança e Mãe da fé, nos ensine a fazer o que Jesus disser.
TODAS AS GERAÇÕES ME CHAMARÃO BEM-AVENTURADA (3x)
2) Maria, Mãe da paz, sobre o mar e sobre as pedras da Vitória, tu és Rainha. Escute nossa voz, doçura eterna e Mãe das dores, Mãe da alegria e da esperança. Em teu colo contemplamos Jesus. Derrame em nós chuva de bênçãos lá do céu, ilumine nossa vida, ó Mãe de Deus!
TODAS AS GERAÇÕES ME CHAMARÃO BEM-AVENTURADA (3x) AVE MARIA, AVE MARIA. VIRGEM DA PENHA, MÃE DA ALEGRIA (bis)

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