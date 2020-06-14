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Covid-19

Vitória volta a ser a cidade capixaba com mais casos de coronavírus

O Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde, mostra que a capital já registrou, até este domingo (14), 4.734 pacientes com a doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2020 às 17:45

Publicado em 14 de Junho de 2020 às 17:45

Vitória - ES - Jardim Camburi: bairro com maior número de casos de coronavírus no ES
Jardim Camburi: bairro com maior número de casos de coronavírus no ES Crédito: Vitor Jubini
Vitória voltou a ser a cidade capixaba com maior número de casos confirmados de coronavírus. O Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde, mostra que a Capital já registrou, até este domingo (14), 4.734 pacientes com a doença.
Dos dez bairros com mais registros da Covid-19, quatro estão localizados em Vitória: Jardim Camburi lidera o ranking, com 590 casos; Jardim da Penha e Praia do Canto aparecem em quarto e quinto nessa lista, respectivamente com 321 e 303 confirmações da Covid-19; e Mata da Praia é o nono bairro do ranking, com 210 casos.
Em todo o Espírito Santo, mais de 26,4 mil pessoas já foram contaminadas pelo coronavírus. A segunda cidade com mais casos da doença é a Serra, com 4.679 pacientes. Em seguida, vem Vila Velha, com 4.571, e Cariacica, com 3.322. Dos municípios do interior do Estado, Cachoeiro de Itapemirim é a cidade com mais casos, com 807 pacientes.

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Vitória, no entanto, não é o município com mais óbitos por coronavírus. A Capital, até então, registrou 168 mortes; enquanto a Serra já tem 233 e Vila Velha, 178. Em todo o Estado, 1055 pessoas já perderam a batalha para a Covid-19.

LUTO OFICIAL

O governo do Espírito Santo decretou luto oficial em todo Estado pelas mortes em decorrência da Covid-19, enquanto vigorar o estado de emergência em saúde pública. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande (PSB), neste sábado (13), após o Estado ultrapassar mais de mil mortos pela doença.
Casagrande lembrou que este é um momento que exige muita empatia, solidariedade e trabalho para vencer a crise, que é a mais grave desde a gripe espanhola, em 1919, e a crise econômica, de 2009. No Twitter, o governador pediu para a população ficar em casa, pelas pessoas que perderam familiares devido à Covid-19. "Por essas família hoje enlutadas, fique em casa" , publicou.

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