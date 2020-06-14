Vitória volta a ser a cidade capixaba com mais casos de coronavírus

Jardim Camburi: bairro com maior número de casos de coronavírus no ES Crédito: Vitor Jubini

Vitória voltou a ser a cidade capixaba com maior número de casos confirmados de coronavírus. O Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde, mostra que a Capital já registrou, até este domingo (14), 4.734 pacientes com a doença.

Dos dez bairros com mais registros da Covid-19, quatro estão localizados em Vitória: Jardim Camburi lidera o ranking, com 590 casos; Jardim da Penha e Praia do Canto aparecem em quarto e quinto nessa lista, respectivamente com 321 e 303 confirmações da Covid-19; e Mata da Praia é o nono bairro do ranking, com 210 casos.

Vitória, no entanto, não é o município com mais óbitos por coronavírus. A Capital, até então, registrou 168 mortes; enquanto a Serra já tem 233 e Vila Velha, 178. Em todo o Estado, 1055 pessoas já perderam a batalha para a Covid-19.

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