Vitória volta a ser a cidade capixaba com mais casos de coronavírus

Vitória voltou a ser a cidade capixaba com maior número de casos confirmados de coronavírus. O Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde, mostra que a Capital já registrou, até este domingo (14), 4.734 pacientes com a doença.
Dos dez bairros com mais registros da Covid-19, quatro estão localizados em Vitória: Jardim Camburi lidera o ranking, com 590 casos; Jardim da Penha e Praia do Canto aparecem em quarto e quinto nessa lista, respectivamente com 321 e 303 confirmações da Covid-19; e Mata da Praia é o nono bairro do ranking, com 210 casos.
Em todo o Espírito Santo, mais de 26,4 mil pessoas já foram contaminadas pelo coronavírus. A segunda cidade com mais casos da doença é a Serra, com 4.679 pacientes. Em seguida, vem Vila Velha, com 4.571, e Cariacica, com 3.322. Dos municípios do interior do Estado, Cachoeiro de Itapemirim é a cidade com mais casos, com 807 pacientes.
Vitória, no entanto, não é o município com mais óbitos por coronavírus. A Capital, até então, registrou 168 mortes; enquanto a Serra já tem 233 e Vila Velha, 178. Em todo o Estado, 1055 pessoas já perderam a batalha para a Covid-19.
LUTO OFICIAL
O governo do Espírito Santo decretou luto oficial em todo Estado pelas mortes em decorrência da Covid-19, enquanto vigorar o estado de emergência em saúde pública. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande (PSB), neste sábado (13), após o Estado ultrapassar mais de mil mortos pela doença.
Casagrande lembrou que este é um momento que exige muita empatia, solidariedade e trabalho para vencer a crise, que é a mais grave desde a gripe espanhola, em 1919, e a crise econômica, de 2009. No Twitter, o governador pediu para a população ficar em casa, pelas pessoas que perderam familiares devido à Covid-19. "Por essas família hoje enlutadas, fique em casa" , publicou.