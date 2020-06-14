Ocupação dos leitos de UTI no ES permanece em 85%

A taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTI) permaneceu praticamente estável no Espírito Santo com 85,54% neste domingo (14) segundo dia em que o índice se manteve neste patamar. Atualmente, há 93 leitos do tipo disponíveis para atender exclusivamente pacientes infectados pelo novo coronavírus.
A pequena variação (de 0,31 pontos percentuais) aconteceu principalmente por causa do agravamento da situação na Região Central de Saúde, que engloba 18 municípios. Embora ainda permaneça sendo a que possui a situação menos crítica do Estado, a ocupação das UTIs locais saltou de 52,94% para 64,71% em apenas um dia. Ou seja, restam apenas 12 leitos livres.
77,09%
é a taxa de ocupação geral dos leitos no Espírito Santo, incluindo os de UTI e os de enfermaria
As vagas para garantir atendimento aos pacientes da pandemia também diminuíram na Região Norte, onde a taxa subiu cerca de dois pontos percentuais na última atualização, feita pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Já a ocupação dos leitos de UTI nas regiões Sul e Metropolitana, que engloba a Grande Vitória, apresentaram ligeira queda.
VEJA A SITUAÇÃO DE CADA REGIÃO DO ES
Região Metropolitana
- Ocupação dos leitos de UTI: 88,15% (409 de 464)
- Ocupação dos leitos de enfermaria: 71,35% (376 de 527)
- Taxa de ocupação geral: 79,21%
Região Norte
- Ocupação dos leitos de UTI: 84,62% (66 de 78)
- Ocupação dos leitos de enfermaria: 64,71% (22 de 34)
- Taxa de ocupação geral: 78,57%
Região Sul
- Ocupação dos leitos de UTI: 79,1% (53 de 67)
- Ocupação dos leitos de enfermaria: 58,57% (41 de 70)
- Taxa de ocupação geral: 68,61%
Região Central
- Ocupação dos leitos de UTI: 64,71% (22 de 34)
- Ocupação dos leitos de enfermaria: 54,84% (17 de 31)
- Taxa de ocupação geral: 60%
Considerando apenas os leitos de enfermaria, destinados ao atendimento de pacientes com quadro de saúde moderado da Covid-19, o Espírito Santo tem uma situação menos crítica: do total de 662 vagas ofertadas, 206 ainda estão disponíveis. O que representa uma taxa de ocupação de 68,88%.
MAIS DE 26 MIL CASOS CONFIRMADOS
Neste domingo (14), o Espírito Santo superou a marca de 26 mil casos confirmados do novo coronavírus. A maioria dessas pessoas (14.634) já são consideradas curadas, mas 1.055 não resistiram à doença e morreram. Atualmente, a taxa de letalidade do Estado está em 3,99% e mais de 70 mil testes já foram realizados.