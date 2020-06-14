Ocupação dos leitos de UTI no ES permanece em 85%

Estado segue com menos de 100 leitos de UTI disponíveis para pacientes da Covid-19 que dependem do SUS

A pequena variação (de 0,31 pontos percentuais) aconteceu principalmente por causa do agravamento da situação na Região Central de Saúde, que engloba 18 municípios. Embora ainda permaneça sendo a que possui a situação menos crítica do Estado, a ocupação das UTIs locais saltou de 52,94% para 64,71% em apenas um dia. Ou seja, restam apenas 12 leitos livres.