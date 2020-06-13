Governo do ES decreta luto oficial por mortes causadas pelo coronavírus

O governador Renato Casagrande se solidarizou com familiares e amigos das vítimas Crédito: Reprodução

O governo do Espírito Santo decretou luto oficial em todo Estado pela morte das pessoas que perderam a vida em razão da Covid-19 , enquanto vigorar o estado de emergência em saúde pública. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande (PSB), neste sábado (13), após o Estado ultrapassar mais de mil mortos pela doença.

"É uma notícia que nos entristece muito. São mais de mil pessoas mortas pelo coronavírus, que mostra a violência e a intensidade da doença. Não é uma exclusividade do Espírito Santo. Outros países e Estados também vivem as perdas de muitas pessoas. Alcançamos a marca de mil mortes na data de hoje. Portanto, quero me solidarizar com amigos e familiares das vítimas", lamentou o governador em pronunciamento.

Os dados oficiais deste sábado ainda não foram repassados pelo Executivo estadual. A divulgação ocorre diariamente no fim da tarde. Até a noite desta sexta-feira (12), o Espírito Santo registrou 999 óbitos e 25.502 casos confirmados da doença. Do total de infectados, 13.921 pacientes estão curados.

Casagrande lembrou que este é um momento que exige muita empatia, solidariedade e trabalho para vencer a crise, que é a mais grave desde a gripe espanhola, em 1919, e a crise econômica, de 2009.

No Twitter, o governador pediu para a população ficar em casa, pelas pessoas que perderam familiares devido à Covid-19. "Por essas família hoje enlutadas, fique em casa", publicou.

Hoje, alcançamos a marca de 1000 mortos pela Covid 19, no Espírito Santo. Marca do luto, do esforço vencido. Um registro que, além da dor que já produziu, precisa servir de alerta. Somente o distanciamento salva todas as vidas. Por essas famílias hoje enlutadas, fique em casa. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) June 13, 2020