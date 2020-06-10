Governo do ES reforça ações para aumentar isolamento social no feriado

Renato Casagrande anunciou medidas para aumentar o isolamento social durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (10) Crédito: Reprodução

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (10) , Casagrande afirmou que decretou ponto facultativo na sexta-feira para reduzir a interação social. "Não é para ninguém ir curtir nas montanhas, é para entender que precisamos nos distanciar nesse momento", disse. Segundo o governador, haverá um trabalho de abordagem especial durante este final de semana.

O Secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, também participou da coletiva por videoconferência e explicou que haverá fiscalização intensificada nas praias. Segundo o secretário, o Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal irão agir em conjunto para orientas os banhistas. A ação, de acordo com Duboc, também acontecerá em praças e parques.

O governador ainda citou que a população deve abrir mão das praias para que algumas atividades econômicas possam funcionar. Casagrande foi contundente também ao falar sobre a prioridade do governo neste momento. "Nosso objetivo é salvar vidas", disse.

"Enfrentamos boa etapa desse trabalho em relação a controlar a propagação do vírus, mas precisamos nessa reta final intensificar ainda mais. Colocaremos o Corpo de Bombeiros orientando nas praias. Veículos automotores de fiscalização na areia. Guarda-vidas vão nos ajudar também. Prefeitura de Vitória vai fazer distribuição de máscaras. Vamos colocar veículos com sistema de sonorização pedindo as pessoas para que regressem para suas casas. Isso acontecerá em praças, parques" Álvaro Duboc - Secretário de Estado de Economia e Planejamento

RESTRIÇÕES MAIORES

O governador Renato Casagrande afirmou que, durante esta semana, as restrições em relação ao isolamento social serão muito maiores. Casagrande alegou que é preciso agir com base técnica e citou a matriz de risco adotada pelo governo como exemplo.

"O plano da matriz de risco está em prática. Uma parte das pessoas se convenceu, outra parte não. Mas nós não podemos agir de acordo com a minha vontade pessoal, temos que agir de acordo com uma base técnica, como a matriz de risco. Esta semana, as restrições são muito maiores", informou.

Casagrande ainda relembrou que, caso a ocupação dos leitos de UTI chegue a 91%, as medidas de risco extremo serão implementadas. No momento, segundo o último boletim da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), a taxa de leitos em uso no Espírito Santo é de 84,59%, com 560 leitos sendo utilizados dos 610 disponíveis. O governador, porém, citou que há leitos suficientes para aliviar o sistema de saúde do Estado, apesar da taxa de ocupação ser um fator limitador.