Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
De olho

Falta de máscara e lotação nos ônibus geram 7 mil denúncias no ES

Ausência de proteção concentrou cerca de 60% das reclamações; uso é obrigatório e canal para queixar funciona há apenas 15 dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 19:55

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 19:55

Muitos usuários do Transcol estão usando a máscara de proteção contra o coronavírus. Mas ainda é possível ver alguns em ela ´
Muitos usuários do Transcol estão usando a máscara de proteção contra o coronavírus. Mas ainda é possível ver alguns em ela ´ Crédito: Carlos Alberto Silva
Bastaram 15 dias para que milhares de denúncias sobre pessoas sem máscara e ônibus lotados fossem registradas junto ao Governo do Espírito Santo. Ao todo, foram mais de 7 mil reclamações oficiais sobre o não cumprimento das medidas que pretendem evitar a propagação do novo coronavírus no Estado.
Conforme dados divulgados nesta quarta-feira (10), pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES), a maioria  cerca de 60%  diz respeito à falta de proteção facial pelos próprios usuários do Transcol, nome dado ao sistema de transporte público intermunicipal da Grande Vitória.
Dentre os terminais, o cenário em que as pessoas menos se cuidaram é o Terminal de Laranjeiras, na Serra. Sozinho, o local concentrou 17% das respectivas denúncias; mas foi seguido de perto por outros três:
  • Terminal de Campo Grande, em Cariacica (16%);
  • Terminal de Vila Velha, na cidade homônima (15%);
  • Terminal de Carapina, na Serra (14%).
Já as linhas em que mais passageiros foram flagrados sem máscara foram:
  • 507  Ibes x Laranjeiras (3,6%);
  • 591  Campo Grande x Serra (3,4%);
  • 525  Itacibá x Vila Velha (3,1%);
  • 535  Carapina x Campo Grande, via Jardim América (3,1%).

AS MAIORES LOTAÇÕES

Das mais de 7 mil denúncias registradas, cerca de 2.300 se relacionavam a ônibus cheios, com passageiros em pé  quando a orientação é que os ônibus circulem apenas com as poltronas ocupadas, tendo os corredores livres, a fim de aumentar a distância entre cada indivíduo dentro do coletivo.
Nesse sentido, as linhas mais problemáticas foram as seguintes:
  • 591  Campo Grande x Serra (5,7%);
  • 525  Itacibá x Vila Velha (4,6%);
  • 507  Ibes x Laranjeiras (3,6%);
  • 518  Carapina x Ibes, via Seragim Derenzi (3,5%).
Com base nesses dados, a quantidade de ônibus disponibilizados poderá mudar a fim de diminuir a lotação. Na linha 518, por exemplo, já colocamos carros articulados para suprir a demanda nos horários de pico. Vamos analisar as demais da mesma forma e melhorar a oferta, se for preciso, explicou Raphael Trés, diretor-presidente da Ceturb-ES.

FAÇA A SUA PARTE

Enquanto isso, o diretor-presidente pede para que a população siga as recomendações do Governo do Estado. Se puderem, fiquem em casa. Caso precisem usufruir do transporte público, usem máscaras. Se o ônibus estiver com os lugares ocupados, aguardem o próximo", disse Raphael Trés.

Veja Também

Terminais do Sistema Transcol terão álcool em gel para os passageiros

Coronavírus: ES registra 937 mortes e 23.391 casos confirmados

Coronavírus no ES: Casagrande apresenta plano para "risco extremo"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Oportunidades imobiliárias em meio à 'tempestade global'
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 13/04/2026
Editais e Avisos - 13/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados