Falta de máscara e lotação nos ônibus geram 7 mil denúncias no ES

Muitos usuários do Transcol estão usando a máscara de proteção contra o coronavírus. Mas ainda é possível ver alguns em ela ´ Crédito: Carlos Alberto Silva

Conforme dados divulgados nesta quarta-feira (10), pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros ( Ceturb-ES ), a maioria  cerca de 60%  diz respeito à falta de proteção facial pelos próprios usuários do Transcol , nome dado ao sistema de transporte público intermunicipal da Grande Vitória

Dentre os terminais, o cenário em que as pessoas menos se cuidaram é o Terminal de Laranjeiras, na Serra . Sozinho, o local concentrou 17% das respectivas denúncias; mas foi seguido de perto por outros três:

Terminal de Campo Grande, em Cariacica (16%);

Terminal de Vila Velha, na cidade homônima (15%);

Terminal de Carapina, na Serra (14%).

Já as linhas em que mais passageiros foram flagrados sem máscara foram:

507  Ibes x Laranjeiras (3,6%);

591  Campo Grande x Serra (3,4%);

525  Itacibá x Vila Velha (3,1%);

535  Carapina x Campo Grande, via Jardim América (3,1%).

AS MAIORES LOTAÇÕES

Das mais de 7 mil denúncias registradas, cerca de 2.300 se relacionavam a ônibus cheios, com passageiros em pé  quando a orientação é que os ônibus circulem apenas com as poltronas ocupadas, tendo os corredores livres, a fim de aumentar a distância entre cada indivíduo dentro do coletivo.

Nesse sentido, as linhas mais problemáticas foram as seguintes:

591  Campo Grande x Serra (5,7%);

525  Itacibá x Vila Velha (4,6%);

507  Ibes x Laranjeiras (3,6%);

518  Carapina x Ibes, via Seragim Derenzi (3,5%).

Com base nesses dados, a quantidade de ônibus disponibilizados poderá mudar a fim de diminuir a lotação. Na linha 518, por exemplo, já colocamos carros articulados para suprir a demanda nos horários de pico. Vamos analisar as demais da mesma forma e melhorar a oferta, se for preciso, explicou Raphael Trés, diretor-presidente da Ceturb-ES.

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