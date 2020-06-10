Falta de máscara e lotação nos ônibus geram 7 mil denúncias no ES

Bastaram 15 dias para que milhares de denúncias sobre pessoas sem máscara e ônibus lotados fossem registradas junto ao Governo do Espírito Santo. Ao todo, foram mais de 7 mil reclamações oficiais sobre o não cumprimento das medidas que pretendem evitar a propagação do novo coronavírus no Estado.
Conforme dados divulgados nesta quarta-feira (10), pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES), a maioria cerca de 60% diz respeito à falta de proteção facial pelos próprios usuários do Transcol, nome dado ao sistema de transporte público intermunicipal da Grande Vitória.
Dentre os terminais, o cenário em que as pessoas menos se cuidaram é o Terminal de Laranjeiras, na Serra. Sozinho, o local concentrou 17% das respectivas denúncias; mas foi seguido de perto por outros três:
- Terminal de Campo Grande, em Cariacica (16%);
- Terminal de Vila Velha, na cidade homônima (15%);
- Terminal de Carapina, na Serra (14%).
Já as linhas em que mais passageiros foram flagrados sem máscara foram:
- 507 Ibes x Laranjeiras (3,6%);
- 591 Campo Grande x Serra (3,4%);
- 525 Itacibá x Vila Velha (3,1%);
- 535 Carapina x Campo Grande, via Jardim América (3,1%).
AS MAIORES LOTAÇÕES
Das mais de 7 mil denúncias registradas, cerca de 2.300 se relacionavam a ônibus cheios, com passageiros em pé quando a orientação é que os ônibus circulem apenas com as poltronas ocupadas, tendo os corredores livres, a fim de aumentar a distância entre cada indivíduo dentro do coletivo.
Nesse sentido, as linhas mais problemáticas foram as seguintes:
- 591 Campo Grande x Serra (5,7%);
- 525 Itacibá x Vila Velha (4,6%);
- 507 Ibes x Laranjeiras (3,6%);
- 518 Carapina x Ibes, via Seragim Derenzi (3,5%).
Com base nesses dados, a quantidade de ônibus disponibilizados poderá mudar a fim de diminuir a lotação. Na linha 518, por exemplo, já colocamos carros articulados para suprir a demanda nos horários de pico. Vamos analisar as demais da mesma forma e melhorar a oferta, se for preciso, explicou Raphael Trés, diretor-presidente da Ceturb-ES.
FAÇA A SUA PARTE
Enquanto isso, o diretor-presidente pede para que a população siga as recomendações do Governo do Estado. Se puderem, fiquem em casa. Caso precisem usufruir do transporte público, usem máscaras. Se o ônibus estiver com os lugares ocupados, aguardem o próximo", disse Raphael Trés.