Casagrande e primeira-dama participam de evento e são criticados na internet

O governador Renato Casagrande (PSB) e a primeira-dama Maria Virgínia Moça Casagrande estiveram no Palácio Anchieta, no último sábado (13), durante o evento "Live Vesperata do Amor", transmitido ao vivo pela internet. Imagens publicadas nas redes sociais mostram os dois ao lado de um grupo de pessoas, entre músicos e cerimonialistas. A participação do casal virou alvo de críticas de pessoas contrárias ao isolamento social no Espírito Santo e também de quem cumpre a medida no Estado.
Casagrande e dona Virgínia tiveram a Covid-19 no mês de maio. A primeira-dama chegou a ficar internada no hospital. Os dois já se recuperaram da doença, como foi informado no início deste mês pelo governador.
As fotos foram publicadas no perfil do Instagram da cerimonialista Stella Miranda e, posteriormente, foram apagadas. A live foi realizada para a arrecadação de doações para o ES Solidário - programa do governo estadual para destinação de produtos de higiene e alimentos a famílias afetadas pela pandemia do novo coronavírus.
Nesta segunda-feira (15), Casagrande gravou um vídeo de esclarecimento, afirmando que esteve no local junto da primeira-dama no final da live para recepcionar os organizadores e músicos, e que foram mantidos todos os cuidados e protocolos necessários nessa época de pandemia, para que não houvesse interação.
Durante a transmissão, o gerente de Cultura do Sesi-Findes, Marcelo Lages, que também apresentava o evento, informou que foram tomadas as medidas de proteção para evitar a contaminação pelo novo coronavírus entre os participantes, com orientações fornecidas por um médico.
As imagens da vesperata, disponíveis no Youtube, mostram que mais de 20 pessoas estavam no Palácio Anchieta para o evento, entre músicos, bailarinos, cinegrafistas e apresentadores. No vídeo, aparecem o Salão do Piano, onde estão os músicos, e o Salão Dourado, onde ocorreu uma apresentação de tango. Os espaços estão com as janelas fechadas, cobertas por cortinas.
"Nós estamos aqui, com a Orquestra Camerata Sesi, músicos convidados da Oses (Orquestra Sinfônica do Espírito Santo), cantores convidados e uma equipe enorme aqui para falar de amor para vocês", diz Lages em trecho do vídeo, ressaltando o número de pessoas presentes.
CRÍTICAS NAS REDES SOCIAIS
As imagens repercutiram de forma negativa principalmente entre adversários políticos de Casagrande, contrários ao isolamento social como medida para evitar a propagação da doença. Segundo eles, o próprio governador descumpriu as orientações de distanciamento social, enquanto prega a medida para a população. Outros, que cumprem o isolamento, também criticaram a aglomeração na sede do Executivo estadual.
"Vc sair de casa é falta de empatia, mas o governador organizar uma festinha para a esposa no Palácio Anchieta não tem problema não", publicou um homem no Facebook. As imagens estão sendo compartilhadas nas redes sociais e em aplicativos de mensagem.
REALIZAÇÃO DO EVENTO
Na transmissão, foi exibido um depoimento da primeira-dama do Estado, em que ela contou que decidiu fazer um evento diferente para o Dia dos Namorados, comemorado no dia anterior, para "para distribuir o amor".
Em nota, o governo do Estado informou ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, que o trabalho foi realizado com uma equipe reduzida de pessoas, respeitando as normas de distanciamento social e com todos usando máscaras. As fotos, afirmou o governo, são dos bastidores da live solidária, que ocorreu no sábado.
A live teve a regência dos maestros Leonardo David e Helder Trefzger e contou com músicos da Camerata do Sesi e da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. Foi uma parceria entre Secretaria estadual da Cultura (Secult), TV Educativa, Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e Programa ES Solidário.
O evento foi transmitido pelas mídias sociais e pela TV oficial do governo. O objetivo era receber doações para reverter em cestas básicas que vão ser entregues a quem precisa de ajuda neste momento de pandemia, informou o Executivo estadual.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Stella Miranda, mas ela preferiu não se pronunciar sobre o assunto.