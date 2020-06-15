Casagrande e primeira-dama participam de evento e são criticados na internet

O governador Renato Casagrande e a primeira-dama Maria Virgínia em evento no Palácio Anchieta Crédito: Reprodução/ Instagram

O governador Renato Casagrande (PSB) e a primeira-dama Maria Virgínia Moça Casagrande estiveram no Palácio Anchieta, no último sábado (13), durante o evento "Live Vesperata do Amor", transmitido ao vivo pela internet. Imagens publicadas nas redes sociais mostram os dois ao lado de um grupo de pessoas, entre músicos e cerimonialistas. A participação do casal virou alvo de críticas de pessoas contrárias ao isolamento social no Espírito Santo e também de quem cumpre a medida no Estado.

As fotos foram publicadas no perfil do Instagram da cerimonialista Stella Miranda e, posteriormente, foram apagadas. A live foi realizada para a arrecadação de doações para o ES Solidário - programa do governo estadual para destinação de produtos de higiene e alimentos a famílias afetadas pela pandemia do novo coronavírus

Nesta segunda-feira (15), Casagrande gravou um vídeo de esclarecimento, afirmando que esteve no local junto da primeira-dama no final da live para recepcionar os organizadores e músicos, e que foram mantidos todos os cuidados e protocolos necessários nessa época de pandemia, para que não houvesse interação.

Durante a transmissão, o gerente de Cultura do Sesi-Findes, Marcelo Lages, que também apresentava o evento, informou que foram tomadas as medidas de proteção para evitar a contaminação pelo novo coronavírus entre os participantes, com orientações fornecidas por um médico.

Vesperata realizada no Palácio Anchieta, durante a pandemia, pelos Dia dos Namorados Crédito: Reprodução/Youtube

As imagens da vesperata, disponíveis no Youtube , mostram que mais de 20 pessoas estavam no Palácio Anchieta para o evento, entre músicos, bailarinos, cinegrafistas e apresentadores. No vídeo, aparecem o Salão do Piano, onde estão os músicos, e o Salão Dourado, onde ocorreu uma apresentação de tango. Os espaços estão com as janelas fechadas, cobertas por cortinas.

"Nós estamos aqui, com a Orquestra Camerata Sesi, músicos convidados da Oses (Orquestra Sinfônica do Espírito Santo), cantores convidados e uma equipe enorme aqui para falar de amor para vocês", diz Lages em trecho do vídeo, ressaltando o número de pessoas presentes.

CRÍTICAS NAS REDES SOCIAIS

As imagens repercutiram de forma negativa principalmente entre adversários políticos de Casagrande, contrários ao isolamento social como medida para evitar a propagação da doença. Segundo eles, o próprio governador descumpriu as orientações de distanciamento social, enquanto prega a medida para a população. Outros, que cumprem o isolamento, também criticaram a aglomeração na sede do Executivo estadual.

"Vc sair de casa é falta de empatia, mas o governador organizar uma festinha para a esposa no Palácio Anchieta não tem problema não", publicou um homem no Facebook. As imagens estão sendo compartilhadas nas redes sociais e em aplicativos de mensagem.

REALIZAÇÃO DO EVENTO

Na transmissão, foi exibido um depoimento da primeira-dama do Estado, em que ela contou que decidiu fazer um evento diferente para o Dia dos Namorados, comemorado no dia anterior, para "para distribuir o amor".

Em nota, o governo do Estado informou ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, que o trabalho foi realizado com uma equipe reduzida de pessoas, respeitando as normas de distanciamento social e com todos usando máscaras. As fotos, afirmou o governo, são dos bastidores da live solidária, que ocorreu no sábado.

A live teve a regência dos maestros Leonardo David e Helder Trefzger e contou com músicos da Camerata do Sesi e da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. Foi uma parceria entre Secretaria estadual da Cultura (Secult), TV Educativa, Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e Programa ES Solidário.

O evento foi transmitido pelas mídias sociais e pela TV oficial do governo. O objetivo era receber doações para reverter em cestas básicas que vão ser entregues a quem precisa de ajuda neste momento de pandemia, informou o Executivo estadual.