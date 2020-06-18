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Coronavírus

Bandes amplia recursos para setor turístico superar crise da Covid-19

Bande vai disponibilizar o Fundo de Aval como garantia  de crédito  para empresários capixabas do segmento; guias turísticos também terão acesso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2020 às 15:38

Publicado em 18 de Junho de 2020 às 15:38

Pedra Azul
Setor do turismo terá mais recursos oferecidos pelo Bandes Crédito: Marcelo Prest
O setor de turismo está entre os mais impactados pela crise provocada pelo novo coronavírus. E para ajudar na recuperação do segmento o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) vai ampliar os recursos oferecidos aos empresários capixabas. A partir de agora, eles poderão contratar recursos do Fundo Geral do Turismo (Fungetur), com o uso de garantia do Fundo de Aval Bandes.
O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande, nesta quinta-feira (18), por meio de videoconferência. O banco capixaba é uma das instituições financeiras que opera a linha no Espírito Santo. Ao todo a instituição poderá financiar até R$ 50 milhões pelo Fundo para empreendimentos do setor, com a ampliação da garantia na contratação.
Para ter acesso, as empresas precisam ter um documento emitido pelo Ministério do Turismo, o Cadastur. Com o Fundo, os negócios voltados ao turismo, especialmente bares, lanchonetes, cafés e empresas do ramo de hospedagem, podem ter acesso ao crédito com carência e prazo de pagamento alongado, de até 60 meses, sem condicionantes como manter folha de pagamento, por exemplo.

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De acordo com o Bandes, a linha de crédito é voltada às empresas turísticas que tenham registro no Cadastur, em todos os municípios capixabas. Os interessados precisam acessar o site do Bandes para fazer a proposta de financiamento.
O Fundo de Aval Bandes é um mecanismo garantidor à contratação de operações de crédito para financiamento junto às instituições financeiras, criado pelo governo do Estado como uma das ações econômicas de enfrentamento à pandemia.
O Fundo é gerido pelo Bandes e tem como objetivo prestar garantia, total ou parcial, aos empresários que não consigam apresentar outras formas de garantia. Ou seja, o Fundo de Aval atua como avalista do empreendedor do setor turístico que mais precisa contar com os recursos neste momento.
A linha é destinada a microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, cuja receita operacional bruta anual não ultrapasse o teto definido no Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (até R$ 4,8 milhões).

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Os financiamentos podem ser buscados por empresas de hospedagem, agências de turismo, organizadoras de eventos, parques temáticos, acampamentos turísticos, centros de convenções, parques aquáticos, prestadoras de serviços de infraestrutura para eventos, restaurantes, cafeterias, bares, entre outros serviços do setor de turismo com cadastro no Ministério do Turismo (Cadastur), que atuem em todos os municípios capixabas.
A garantia do Fundo de Aval poderá cobrir financiamentos de até 15% da receita bruta beneficiário, e no máximo, a 10% do valor de referência de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno, ou seja, até R$ 480 mil.
A ampliação do Fundo de Aval Bandes também vai permitir também que guias turísticos tenham acesso aos financiamentos. Para ter acesso, esses profissionais devem procurar a rede de atendimento do Banestes.

COMO SOLICITAR

O empresário tem à disposição atendimento remoto personalizado da equipe do banco, via website, por meio do site do BANDES ou pelo e-mail: [email protected].
Para enviar a proposta de financiamento, acesse o site, baixe o roteiro para preenchimento e envie para o e-mail [email protected]. Os interessados devem preparar a documentação solicitada e enviá-la, completa, junto com a proposta (apenas uma por CNPJ) de financiamento.

CONDIÇÕES OPERACIONAIS

  • Fungetur Giro;
  • Taxa de juros: 5% ao ano + INPC;
  • Valor máximo financiável: conforme capacidade de pagamento da empresa;
  • Carência: até 12 meses;
  • Prazo de pagamento: até 60 meses;

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