Banestes e Bandes vão dar de 60 a 90 dias para cliente pagar contas

Banestes: agências poderão renegociar dívidas dos consumidores Crédito: Carlos Alberto Silva/Arquivo

Instituições financeiras do Espírito Santo vão pegar carona numa ação coordenada pelos grandes bancos para oferecer facilidades para os consumidores pagarem suas dívidas. A proposta visa a aliviar as finanças das famílias e das empresas neste período conturbado da economia provocado pelo novo coronavírus

O Bandes, por exemplo, vai suspender por 90 dias as cobranças relativas aos contratos, com vencimento a partir de abril, de empresas que atuam nos segmentos de turismo, hotelaria, bares, restaurantes e entretenimento. A medida atende clientes com contratos em dia.

O Banestes vai oferecer o reparcelamento das dívidas para consumidores pessoas física ou juridica, dando um prazo de até 60 dias para começar a pagar. Já o Sicoob disse que vai conceder a flexibilização depois de analisar o caso do cliente.

OUTROS BANCOS

Ontem, o Banco Central anunciou medidas para estimular a economia, autorizando as instituições a renegociarem dívidas dos clientes. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que os maiores bancos associados ao órgão estão comprometidos a atender pedidos de prorrogação para negociação das dívidas. A flexibilização acontece por conta da pandemia de coronavírus.

Sobre a disseminação do coronavírus, a Febraban afirmou que os associados estão "sensíveis ao momento de preocupação dos brasileiros" e "vêm discutindo propostas para amenizar os efeitos negativos".

AS MEDIDAS TOMADAS PELOS BANCOS

SICOOB

A cooperativa afirmou que não há valor mínimo ou máximo para a dívida e está "a disposição para avaliar caso a caso as demandas". Para receber o atendimento, o associado pode demandar sua solicitação por chat dentro do app Sicoob. As operações que já estão inadimplentes podem ser avaliadas através da funcionalidade no app ou Internet Bank Renegocie sua dívida.



BANDES

O banco vai suspender por 90 dias as cobranças relativas aos contratos, com vencimento a partir de abril, de empresas que atuam nos segmentos de turismo, hotelaria, bares, restaurantes e entretenimento em geral, que estão sendo fortemente impactados. A medida atende clientes com contratos em dia e em setores impactados de imediato com o isolamento. Outros segmentos poderão ser incluídos com o desenrolar do cenário de crise.

Os interessados podem participar através do site do ou e-mail [email protected] . Em ambos os canais é necessário informar o nome completo e CPF do titular do contrato  pessoa física  ou razão social e CNPJ  pessoa jurídica, além de telefone e e-mail para contato.

Após o recebimento do pedido, a equipe do banco fará a análise e manterá contato com o cliente, informando se a proposta foi enquadrada ou não, prestando outras informações relevantes.



BANESTES