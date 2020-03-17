Banestes e Bandes vão dar de 60 a 90 dias para cliente pagar contas

Instituições financeiras do Espírito Santo vão pegar carona numa ação coordenada pelos grandes bancos para oferecer facilidades para os consumidores pagarem suas dívidas. A proposta visa a aliviar as finanças das famílias e das empresas neste período conturbado da economia provocado pelo novo coronavírus.
O Bandes, por exemplo, vai suspender por 90 dias as cobranças relativas aos contratos, com vencimento a partir de abril, de empresas que atuam nos segmentos de turismo, hotelaria, bares, restaurantes e entretenimento. A medida atende clientes com contratos em dia.
O Banestes vai oferecer o reparcelamento das dívidas para consumidores pessoas física ou juridica, dando um prazo de até 60 dias para começar a pagar. Já o Sicoob disse que vai conceder a flexibilização depois de analisar o caso do cliente.
OUTROS BANCOS
Ontem, o Banco Central anunciou medidas para estimular a economia, autorizando as instituições a renegociarem dívidas dos clientes. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que os maiores bancos associados ao órgão estão comprometidos a atender pedidos de prorrogação para negociação das dívidas. A flexibilização acontece por conta da pandemia de coronavírus.
A medida, anunciada pela Febraban nesta segunda-feira (16), autoriza as redes bancárias a estender o prazo de pagamento por mais 60 dias a clientes pessoas físicas e micro e pequenas empresas. Segundo a federação, as redes que fazem parte da proposta são: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú Unibanco e Santander.
Sobre a disseminação do coronavírus, a Febraban afirmou que os associados estão "sensíveis ao momento de preocupação dos brasileiros" e "vêm discutindo propostas para amenizar os efeitos negativos".
AS MEDIDAS TOMADAS PELOS BANCOS
SICOOB
A cooperativa afirmou que não há valor mínimo ou máximo para a dívida e está "a disposição para avaliar caso a caso as demandas". Para receber o atendimento, o associado pode demandar sua solicitação por chat dentro do app Sicoob. As operações que já estão inadimplentes podem ser avaliadas através da funcionalidade no app ou Internet Bank Renegocie sua dívida.
BANDES
O banco vai suspender por 90 dias as cobranças relativas aos contratos, com vencimento a partir de abril, de empresas que atuam nos segmentos de turismo, hotelaria, bares, restaurantes e entretenimento em geral, que estão sendo fortemente impactados. A medida atende clientes com contratos em dia e em setores impactados de imediato com o isolamento. Outros segmentos poderão ser incluídos com o desenrolar do cenário de crise.
Os interessados podem participar através do site do ou e-mail [email protected]. Em ambos os canais é necessário informar o nome completo e CPF do titular do contrato pessoa física ou razão social e CNPJ pessoa jurídica, além de telefone e e-mail para contato.
Após o recebimento do pedido, a equipe do banco fará a análise e manterá contato com o cliente, informando se a proposta foi enquadrada ou não, prestando outras informações relevantes.
BANESTES
Os clientes pessoas física e jurídicas poderão solicitar o reparcelamento de operações de crédito para até 60 dias. O serviço vai atender quem tem contrato em dia.Para realizar a negociação, basta que o cliente entre em contato com o seu gerente, por meio dos canais oficiais de atendimento, ou vá até uma agência do Banestes.