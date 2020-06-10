Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Falso motoboy"

Polícia investiga golpe aplicado em clientes de bancos do ES

'Os criminosos ligam, falam que o cartão do cliente foi clonado, confirmam dados da vítima, pedem senha e simulam uma central de atendimento para ter acesso ao chip', informou a delegada Nicolle Castro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 16:36

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 16:36

Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa)
Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa) investiga novo golpe na praça Crédito: Polícia Civil / Divulgação
Uma ação criminosa que acabou sendo chamada de "golpe do falso motoboy" está sendo investigada pela Polícia Civil no Espírito Santo. De acordo com a delegada Nicolle Castro, titular da Delegacia Especializada de Defraudações, os suspeitos estariam recebendo informações privilegiadas sobre clientes de bancos e indo até suas residências como se fossem motoboys das agências bancárias. Chegando no local eles fazem a quebra dos cartões e levam o chip para obter dinheiro.
Segundo a delegada, os casos vêm se repetindo semanalmente. "Já são 10 ou 11 casos na Grande Vitória, principalmente em Vila Velha. As vítimas têm sido geralmente idosos. Os criminosos ligam, falam que o cartão do cliente foi clonado, confirmam dados da vítima, pedem senha e até simulam uma central de atendimento, com direito a musiquinha. Dizem que o cartão foi então cancelado e que o banco passará para receber. Assim mandam um motoboy", contou.
autoridade policial também informou que os suspeitos pedem para a vítima cortar o cartão pela metade, recolhem o que sobrou, dando aparência de credibilidade, e então usam o chip em cartões por eles clonados. "E assim eles vão gastando o dinheiro, resultando, em média, em um prejuízo entre R$ 7 mil e R$ 20 mil para cada vítima, em compras e gastos em farmácias, supermercados e na internet", explicou.
De acordo com Castro, tudo até o momento faz crer que há a formação de uma organização criminosa, com vários casos se repetindo da mesma forma. Nenhum suspeito foi preso até o momento.

Veja Também

Polícia prende cinco suspeitos de duplo assassinato em bairro da Serra

Suspeitos de envolvimento em homicídio em janeiro são presos na Serra

Polícia prende suspeito por "delivery de cocaína" em Guarapari

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados