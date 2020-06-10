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Crime

Suspeitos de envolvimento em homicídio em janeiro são presos na Serra

A Polícia Civil anunciou a prisão de cinco suspeitos de participarem de homicídio no bairro Jardim Tropical, na Serra, em 22 de janeiro deste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 22:09

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 22:09

Os militares aprenderam duas metralhadoras caseiras, uma espingarda calibre 12, duas pistolas e um revólver
Os militares aprenderam duas metralhadoras caseiras, uma espingarda calibre 12, duas pistolas e um revólver no dia 22 de janeiro deste ano Crédito: Isaac Ribeiro
A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil anunciou nesta terça-feira (9) a prisão de cinco suspeitos de envolvimento em um homicídio no bairro Jardim Tropical, na Serra. O crime aconteceu no dia 22 de janeiro deste ano e, segundo a polícia, entre os detidos está a ex-mulher de uma das vítimas.
Na ocasião, quatro pessoas morreram, uma foi baleada e três foram presas após criminosos de Planalto Serrano invadirem o Beco do Atalaia, em Jardim Tropical, na madrugada do dia 22 de janeiro, na Serra. A Polícia Militar informou na época que cinco criminosos saíram de Planalto Serrano em um carro e, após o ataque, um deles morreu.
Os militares aprenderam duas metralhadoras caseiras, uma espingarda calibre 12, duas pistolas e um revólver
Carro utilizado pelos crimonosos no ataque ao bairro Jardim Tropical, na Serra, foi baleado diversas vezes Crédito: Isaac Ribeiro
Durante a fuga, os criminosos foram interceptados pela polícia na BR 101. Um tiroteio teve início e dois deles morreram. Logo depois um morador de Jardim Tropical foi assassinado e a Polícia Militar suspeitava que o motivo foi o fato de que este homem estaria passando informações para os criminosos de Planalto Serrano. Os militares apreenderam duas metralhadoras caseiras, uma espingarda calibre 12, duas pistolas e um revólver. Três pessoas foram presas e levadas para a DHPP da Serra.
Mais infomações sobre as prisões serão passadas em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (10).

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