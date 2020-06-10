Suspeitos de envolvimento em homicídio em janeiro são presos na Serra

Na ocasião, quatro pessoas morreram, uma foi baleada e três foram presas após criminosos de Planalto Serrano invadirem o Beco do Atalaia, em Jardim Tropical, na madrugada do dia 22 de janeiro, na Serra. A Polícia Militar informou na época que cinco criminosos saíram de Planalto Serrano em um carro e, após o ataque, um deles morreu.

Durante a fuga, os criminosos foram interceptados pela polícia na BR 101. Um tiroteio teve início e dois deles morreram. Logo depois um morador de Jardim Tropical foi assassinado e a Polícia Militar suspeitava que o motivo foi o fato de que este homem estaria passando informações para os criminosos de Planalto Serrano. Os militares apreenderam duas metralhadoras caseiras, uma espingarda calibre 12, duas pistolas e um revólver. Três pessoas foram presas e levadas para a DHPP da Serra.