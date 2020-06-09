Incêndio destrói lanchonete em Campo Grande, Cariacica

Um incêndio no início da noite desta terça-feira (9) atingiu um estabelecimento comercial na Avenida Expedito Garcia, no bairro Campo Grande, em Cariacica. Imagens registradas por populares mostram o local tomado pelas chamas. O Corpo de Bombeiros informou que as guarnições chegaram ao local rapidamente e extinguiram as chamas. Ainda foi necessária a presença de uma equipe da concessionária de energia para cortar a energia elétrica e permitir o rescaldo por parte dos militares.
Segundo o Corpo de Bombeiros, por meio da assessoria de comunicação, "não há, até o momento, informação sobre as causas do incêndio e nem solicitação de perícia".
De acordo com informações do repórter Fábio Linhares, da TV Gazeta, apenas um funcionário estava dentro do estabelecimento na hora do incêndio, mas conseguiu sair a tempo e sem ferimentos.