Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Avenida interditada

Incêndio destrói lanchonete em Campo Grande, Cariacica

As chamas começaram por volta das 18 horas; ninguém ficou ferido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 19:30

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 19:30

Comércio em chamas é registrado por populares em Cariacica
Comércio em chamas é registrado por populares em Cariacica Crédito: Internauta
Um incêndio no início da noite desta terça-feira (9) atingiu um estabelecimento comercial na Avenida Expedito Garcia, no bairro Campo Grande, em Cariacica. Imagens registradas por populares mostram o local tomado pelas chamas. O Corpo de Bombeiros informou que as guarnições chegaram ao local rapidamente e extinguiram as chamas. Ainda foi necessária a presença de uma equipe da concessionária de energia para cortar a energia elétrica e permitir o rescaldo por parte dos militares.
Segundo o Corpo de Bombeiros, por meio da assessoria de comunicação, "não há, até o momento, informação sobre as causas do incêndio e nem solicitação de perícia". 
De acordo com informações do repórter Fábio Linhares, da TV Gazeta, apenas um funcionário estava dentro do estabelecimento na hora do incêndio, mas conseguiu sair a tempo e sem ferimentos.

Veja Também

Homem morre atropelado ao calibrar pneu em Cariacica

Homem perde mais de R$ 1 mil em assalto à oficina em Cariacica

Motorista de aplicativo e passageiro são presos em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados