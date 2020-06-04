Motorista de aplicativo e passageiro são presos em Cariacica

Viatura da Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva

Um motorista de aplicativo e o passageiro do veículo foram presos no bairro Nova Esperança, em Cariacica, na noite desta quarta-feira (3). Os dois foram abordados por policiais militares que realizavam uma operação no bairro para a prisão de um suspeito de cometer um homicídio.

Durante a abordagem no veículo, a polícia encontrou material para embalar droga, como frascos de éter, clorofórmio, sulfato de magnésio e quase R$ 1.200 em dinheiro. Com o passageiro, foi encontrada uma pistola calibre .380, além de munição, pinos de cocaína, maconha, e quase R$ 500 em dinheiro.

Os dois foram levados para a Delegacia Regional de Cariacica.