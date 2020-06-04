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Bairro Nova Esperança

Motorista de aplicativo e passageiro são presos em Cariacica

Durante a abordagem no veículo, a polícia encontrou material para embalar droga, como frascos de éter, clorofórmio, sulfato de magnésio e dinheiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 08:04

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 08:04

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Civil
Viatura da Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva
Um motorista de aplicativo e o passageiro do veículo foram presos no bairro Nova Esperança, em Cariacica, na noite desta quarta-feira (3). Os dois foram abordados por policiais militares que realizavam uma operação no bairro para a prisão de um suspeito de cometer um homicídio.
Durante a abordagem no veículo, a polícia encontrou material para embalar droga, como frascos de éter, clorofórmio, sulfato de magnésio e quase R$ 1.200 em dinheiro. Com o passageiro, foi encontrada uma pistola calibre .380, além de munição, pinos de cocaína, maconha, e quase R$ 500 em dinheiro.
Os dois foram levados para a Delegacia Regional de Cariacica.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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