Operação da Polícia Militar apreende fuzil em Cariacica

Operação da Polícia Militar apreende fuzil em bairro de Cariacica Crédito: Reprodução TV Gazeta

Uma operação da Polícia Militar terminou com uma pessoa detida, armas e drogas apreendidas no Morro da Mariazinha, que fica no bairro Operário, em Cariacica . A ação aconteceu no início da madrugada desta quarta-feira (3). Os policiais localizaram as armas escondidas em um barranco íngreme, em uma área de vegetação, no final de um beco. A região foi cenário de confrontos com morte nos últimos dias.

De acordo com a PM, durante patrulhamento na região, por volta de 1h30, os policiais viram pessoas armadas em uma rua do Morro da Mariazinha. Ao se aproximarem para abordagem, os suspeitos correram. Mas um homem foi alcançado e preso. Com ele, a polícia encontrou um pino de cocaína. O homem disse que é usuário de drogas e estava comprando entorpecentes quando a polícia chegou.

Foi realizado um cerco a pé no local e as equipes iniciaram buscas. Os policiais avistaram um barranco íngreme, em uma área de vegetação, no final de um beco. No local, os militares encontraram um fuzil calibre 556 com dois carregadores, uma submetralhadora calibre 9 milímetros com dois carregadores, uma escopeta calibre 12, munições dos três calibres e 37 pinos de cocaína.

O detido e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia Regional de Cariacica e a ocorrência segue em andamento.

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SEIS ARMAS EM 24 HORAS

De acordo com o comandante da 1ª Companhia do 7° Batalhão da Polícia Militar, capitão Grassi, a operação é importante para retirar armas de circulação e, assim, evitar homicídios. A região teve um assassinato e confrontos amados nos últimos dias 31 de maio de 1 de junho.

"Essa ocorrência é importante porque no domingo passado (31) houve um homicídio na região e na segunda-feira (1) recebemos informações de disparos de armas de fogo naquele morro, conhecido como Morro da Mariazinha. As apreensões de armas vem contribuindo ainda mais para a paz social no município de Cariacica e contribui para evitar a prática de futuros potenciais homicídios. Nas últimas 24 horas foram apreendidas 6 armas de fogo pelo 7° Batalhão", afirmou.

MORRO DO ROMÃO