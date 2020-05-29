Operação policial cumpre mandados de busca e apreensão em Rio Bananal

Cinco residências foram alvos dos mandados de busca e apreensão em Rio Bananal Crédito: Polícia Civil/Divulgação

Uma operação policial realizada nesta sexta-feira (29) cumpriu mandados de busca e apreensão em diversas residências do bairro São Francisco, no município de Rio Bananal , na Região Norte do Espírito Santo . Cinco pessoas foram levadas para a delegacia da cidade para prestar depoimentos.

De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, a operação visa combater a criminalidade na região. Segundo ele, nos locais alvos dos mandados há suspeita de prática de crimes de tráfico de drogas e prostituição.

Ao todo, foram expedidos cinco mandados de busca e apreensão em cinco residências do município. Participaram da operação os policiais da Polícia Civil de Linhares, Rio Bananal e Sooretama, além de policiais da Polícia Militar de Rio Bananal e a equipe do K9 de Linhares.