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Tráfico de drogas

Operação policial cumpre mandados de busca e apreensão em Rio Bananal

Segundo a Polícia Civil, cinco pessoas foram conduzidas para a delegacia para prestar depoimentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2020 às 11:42

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 11:42

Operação policial cumpre mandados de busca e apreensão em Rio Bananal
Cinco residências foram alvos dos mandados de busca e apreensão em Rio Bananal Crédito: Polícia Civil/Divulgação
Uma operação policial realizada nesta sexta-feira (29) cumpriu mandados de busca e apreensão em diversas residências do bairro São Francisco, no município de Rio Bananal, na Região Norte do Espírito Santo. Cinco pessoas foram levadas para a delegacia da cidade para prestar depoimentos.
De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, a operação visa combater a criminalidade na região. Segundo ele, nos locais alvos dos mandados há suspeita de prática de crimes de tráfico de drogas e prostituição.
Ao todo, foram expedidos cinco mandados de busca e apreensão em cinco residências do município. Participaram da operação os policiais da Polícia Civil de Linhares, Rio Bananal e Sooretama, além de policiais da Polícia Militar de Rio Bananal e a equipe do K9 de Linhares.
Os trabalhos investigativos continuam em Rio Bananal e outros locais também estão sendo alvo de monitoramento pelo serviço de inteligência da Polícia Civil, comentou.

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