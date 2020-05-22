Operação com 126 policiais cumpre mandados de busca e apreensão em Linhares

A operação começou por volta das 6h desta sexta-feira (22) e deve cumprir 21 mandados de busca e apreensão Crédito: Sesp/Divulgação

Os trabalhos começaram por volta das 6h, quando várias viaturas foram em direção aos endereços que são alvos das buscas. Segundo o secretário de Estado da Segurança Pública (Sesp), Alexandre Ramalho, oito bairros são alvo da operação.

Nós começamos praticamente às 6 horas da manhã, já temos armas apreendidas, já temos pessoas presas com mandado de prisão em aberto, mas ainda tudo muito recente, não temos um resultado final. Passaremos ao final da operação, comenta.

Ainda segundo Ramalho, a operação foi deflagrada após várias denúncias de moradores que repassaram informações sobre como os criminosos agem na região. Pontos de denúncias da própria comunidade, um clamor das comunidades para que as polícias estivessem em alguns locais, selecionamos essas denúncias, o Serviço de Inteligência, diante dessas informações, depurou melhor e resultou em 21 mandados de busca e apreensão, ressalta.

Ao todo, 126 policiais civis e militares participam das ações que deve percorrer oito bairros da cidade Crédito: Sesp/Divulgação

Participam da operação 94 policiais militares e 32 policiais civis, além do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) e cães farejadores.

Sobre as denúncias, Ramalho enfatiza que a ajuda da população é muito importante. Essa é uma ferramenta gerencial importantíssima, que comunica diretamente lá na ponta, são os olhos da polícia, vamos assim dizer, dentro das comunidades. Pedimos que as comunidades continuem denunciando, reforça o secretário.