Sexta fase da Operação Caim apreende armas e cumpre mandados no ES

Policiais apreenderam uma metralhadora de fabricação caseira na ação em Vitória Crédito: Divulgação/Sesp

O alvo da ação é capturar homicidas, traficantes e enfraquecer o tráfico de drogas, além do cumprimento de mandados de busca e apreensão. O secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, também acompanha o trabalho no combate ao crime organizado.

"Essa é mais uma ação enérgica para capturar e prender esses criminosos. Mais uma vez fomos recebidos com tiros, apreendemos uma metralhadora de fabricação caseira, mas isso não vai interferir na nossa ação. Vamos atrás dessas pessoas para garantir a segurança dos moradores. Infelizmente, temos leis brandas, que facilitam que esse tipo de pessoa volte a cometer esse tipo de ato. Mas isso não vai nos intimidar", salientou o secretário.

Your browser does not support the audio element. Sexta fase da Operação Caim apreende armas e cumpre mandados

Na Capital, a ação foi desencadeada no Morro do Macaco, na região da Grande Tabuazeiro. Com rasantes, o helicóptero auxiliava militares em solo a observar a mata fechada e ajudava a abrir caminho para que os agentes conseguissem se deslocar com mais facilidade pela região.

PRISÕES

No cumprimento dos mandados de busca e apreensão, prisões ocorreram, entre elas a de um feminicida.

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No Morro do Macaco, os militares intensificaram as investidas na região de mata, pois os traficantes usam a cobertura vegetal para se esconderem e se deslocarem entre a região.