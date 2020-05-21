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Morro do Macaco

Sexta fase da Operação Caim apreende armas e cumpre mandados no ES

Ação orquestrada pela Secretaria de Segurança ocorre nesta quinta em várias regiões do ES. Na Grande Vitória, policiais apreenderam uma metralhadora caseira e retiraram criminosos das ruas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 09:12

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 09:12

Policiais apreenderam uma metralhadora de fabricação caseira na ação
Policiais apreenderam uma metralhadora de fabricação caseira na ação em Vitória Crédito: Divulgação/Sesp
Secretaria da Segurança Pública do Espírito Santo, com o apoio das polícias Militar e Civil, guardas municipais de Vitória, Vila velha e Serra, Força Nacional e também do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) realizam mais uma etapa, a sexta, da Operação Caim, na Grande Vitória e também em cidades do interior do Estado na manhã desta quinta-feira (21).
O alvo da ação é capturar homicidas, traficantes e enfraquecer o tráfico de drogas, além do cumprimento de mandados de busca e apreensão. O secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, também acompanha o trabalho no combate ao crime organizado.

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"Essa é mais uma ação enérgica para capturar e prender esses criminosos. Mais uma vez fomos recebidos com tiros, apreendemos uma metralhadora de fabricação caseira, mas isso não vai interferir na nossa ação. Vamos atrás dessas pessoas para garantir a segurança dos moradores. Infelizmente, temos leis brandas, que facilitam que esse tipo de pessoa volte a cometer esse tipo de ato. Mas isso não vai nos intimidar", salientou o secretário.
Sexta fase da Operação Caim apreende armas e cumpre mandados
Na Capital, a ação foi desencadeada no Morro do Macaco, na região da Grande Tabuazeiro. Com rasantes, o helicóptero auxiliava militares em solo a observar a mata fechada e ajudava a abrir caminho para que os agentes conseguissem se deslocar com mais facilidade pela região.

PRISÕES

No cumprimento dos mandados de busca e apreensão, prisões ocorreram, entre elas a de um feminicida.

Forças de segurança realizam a sexta etapa da Operação Caim no ES

No Morro do Macaco, os militares intensificaram as investidas na região de mata, pois os traficantes usam a cobertura vegetal para se esconderem e se deslocarem entre a região.
Nas cinco fases anteriores deflagradas na Operação Caim, mais de 160 pessoas foram detidas, 40 armas foram retiradas das mãos de criminosos, 9 veículos foram apreendidos, além de mais de R$ 50 mil em dinheiro.

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