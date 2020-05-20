Líder de facção criminosa que atua no RJ é preso em hotel no ES

"Juninho Nazaré" é membro de uma organização criminosa carioca, sendo um dos líderes dela na região sul fluminense Crédito: Divulgação | Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro

Uma ação integrada entre a Polícia Civil do Espírito Santo, comandada pela 1ª Delegacia Regional de Vitória, com apoio da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) , da Guarda Municipal de Vila Velha (GMVV) e da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), efetuou a prisão de Elmo Silva Lopes Júnior, 33 anos, conhecido como "Juninho Nazaré", nesta quarta-feira (20). Contra ele, que é apontado pela polícia como um dos líderes na região sul fluminense de uma organização criminosa, havia seis mandados de prisão em aberto.

O indivíduo responde pelos crimes de organização criminosa, tráfico e associação para o tráfico de drogas, porte de arma de uso restrito, roubo a banco, explosão de caixas eletrônicos e homicídios. As investigações são conduzidas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

De acordo com o delegado Rafael Corrêa, titular da Delegacia Regional de Vitória, as buscas foram iniciadas na noite desta terça-feira (19), no aeroporto da capital, por haver a informação de que o suspeito tinha intenção de sair do país. Na manhã desta quarta-feira (20), "Juninho" foi localizado em um hotel de luxo em Vila Velha.

RESISTÊNCIA

No momento da abordagem policial, na recepção do hotel, o detido chegou a destruir dois aparelhos telefônicos e resistiu à prisão, tendo sido necessário, segundo informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), o uso progressivo da força para contê-lo. Ele tentou resistir à prisão de todas as formas. Ao ser algemado, ofereceu quantia em dinheiro, para que não fosse preso. Quando solicitamos a identificação, ele apresentou documento falso em nome de outra pessoa, relatou o delegado.

APREENSÕES

Com o preso foi apreendida a quantia de R$ 19.502 além de itens de alto valor Crédito: Divulgação | PCES

Com o preso foi apreendida a quantia de R$ 19.502, seis aparelhos celulares, notebook, joias, documentos falsos em nome de duas pessoas, além de contrato de locação de imóvel com nome falso, caderno com anotações financeiras possivelmente do tráfico de drogas e um veículo de luxo.