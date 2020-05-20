Arquiteto suspeito de praticar 'estelionato amoroso' é preso em Guarapari

A Defa prendeu nesta terça-feira (19) um suspeito de aplicar golpes no Estado Crédito: Polícia Civil / Divulgação

Um homem de 27 anos, acusado de aplicar golpes em todo o Estado foi preso nessa terça-feira (19), em uma residência do bairro Praia do Morro, onde trabalhava como arquiteto, em Guarapari, segundo a polícia. A equipe da Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic) da Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva em aberto contra ele, por estelionato. O detido era investigado pela Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa) por suspeita de aplicar o chamado estelionato amoroso.

De acordo com a titular da Defa, delegada Nicolle Castro, a prática conhecida como estelionato amoroso é caracterizada pelo envolvimento romântico do criminoso com a vítima, com a finalidade, exclusiva, de enganá-la para receber vantagens econômicas.

Aqui no Estado, investigamos o caso de uma vítima que fez uma denúncia afirmando ter conhecido o criminoso por meio de um aplicativo de relacionamento e iniciou um relacionamento romântico no mês de março. Desde então, ele já havia aplicado diversos golpes pedindo dinheiro com promessa de investimentos e sociedade em obras, afirmou a delegada.

Com o detido foi apreendido um cartão em nome de uma das vítimas, relacionado a uma conta bancária aberta em seu nome.

Segundo Nicolle Castro, o suspeito já possuía um mandado de prisão em aberto pela prática de estelionato, expedido pela 2º Vara Criminal de São João Del-Rey, em Minas Gerais.

Ao identificarmos o mandado de prisão em aberto, trabalhamos em conjunto com o serviço de inteligência da Sesp e com a Supic para cumpri-lo, enquanto finalizamos o inquérito contra os crimes de estelionato cometidos em solo capixaba. Há indícios de que ele teria aplicado o golpe em outras vítimas que ainda serão ouvidas, explicou.