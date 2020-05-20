Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Não era amor, era cilada

Arquiteto suspeito de praticar 'estelionato amoroso' é preso em Guarapari

Homem de 27 anos é acusado de aplicar golpes em todo o Estado e em Minas Gerais; ele foi localizado no bairro Praia do Morro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2020 às 19:21

Publicado em 20 de Maio de 2020 às 19:21

Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa)
A Defa prendeu nesta terça-feira (19) um suspeito de aplicar golpes no Estado Crédito: Polícia Civil / Divulgação
Um homem de 27 anos, acusado de aplicar golpes em todo o Estado foi preso nessa terça-feira (19), em uma residência do bairro Praia do Morro, onde trabalhava como arquiteto, em Guarapari, segundo a polícia. A equipe da Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic) da Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva em aberto contra ele, por estelionato. O detido era investigado pela Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa) por suspeita de aplicar o chamado estelionato amoroso.
De acordo com a titular da Defa, delegada Nicolle Castro, a prática conhecida como estelionato amoroso é caracterizada pelo envolvimento romântico do criminoso com a vítima, com a finalidade, exclusiva, de enganá-la para receber vantagens econômicas.
Aqui no Estado, investigamos o caso de uma vítima que fez uma denúncia afirmando ter conhecido o criminoso por meio de um aplicativo de relacionamento e iniciou um relacionamento romântico no mês de março. Desde então, ele já havia aplicado diversos golpes pedindo dinheiro com promessa de investimentos e sociedade em obras, afirmou a delegada.
Com o detido foi apreendido um cartão em nome de uma das vítimas, relacionado a uma conta bancária aberta em seu nome.
Segundo Nicolle Castro, o suspeito já possuía um mandado de prisão em aberto pela prática de estelionato, expedido pela 2º Vara Criminal de São João Del-Rey, em Minas Gerais.

Veja Também

Suspeito é preso após perseguição e troca de tiros com a PM em Cariacica

Bandidos roubam carga de cigarro estimada em R$ 100 mil em Cariacica

Ao identificarmos o mandado de prisão em aberto, trabalhamos em conjunto com o serviço de inteligência da Sesp e com a Supic para cumpri-lo, enquanto finalizamos o inquérito contra os crimes de estelionato cometidos em solo capixaba. Há indícios de que ele teria aplicado o golpe em outras vítimas que ainda serão ouvidas, explicou.
O suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câncer de testículo: por que é comum em homens jovens?
Exagerado
Maior evento do varejo do país já tem data e local no ES
Imagem de destaque
Hipermobilidade articular: quando a flexibilidade deixa de ser vantagem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados