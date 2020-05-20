Suspeito é preso após perseguição e troca de tiros com a PM em Cariacica

De acordo com a Polícia Militar, não é possível saber ainda quando e onde o veículo foi roubado. O Cabo Fonseca, que participou da perseguição, deu detalhes da ocorrência em seu Instagram pessoal. O Instagram @cariacicanews compartilhou um vídeo da ação.
O veículo colidiu, capotou e acabou parando na beira de um barranco. Cinco cápsulas de calibre 380, disparadas pelos bandidos contra os PMs, foram recolhidas. Apesar da troca de tiros, ninguém ficou ferido.
Um dos suspeitos que estava no carro conseguiu fugir pelo matagal em que o carro parou. A PM disse, ainda, que foram realizadas buscas por toda a região, porém o outro suspeito não foi localizado. O indivíduo detido foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra.