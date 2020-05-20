Chefe do tráfico que ameaçou policial civil e guarda de Vila Velha é preso

Subsecretária da Guarda Municipal Elisangela Fraga de Oliveira e delegada Rhaiana Bremenkamp Crédito: Polícia Civil

Polícia Civil , com a Guarda Municipal de Vila Velha , prendeu três suspeitos de integrar uma organização criminosa de tráfico de drogas no município canela-verde durante uma operação que aconteceu no último sábado (16). Entre os detidos, está um homem apontado como chefe do tráfico de Boa Vista I e II e da região conhecida como Favelinha, no Ibes. O suspeito é investigado por ameaçar de morte um policial civil aposentado e um agente da Guarda de Vila Velha após ficar incomodado com o envolvimento das vítimas na liderança comunitária na região, denunciando crimes. Ao ser preso, ele ainda fez uma moradora refém.

A investigação teve início após as vítimas de ameaça registrarem um boletim de ocorrência na delegacia. O policial civil e o guarda municipal relataram que, por atuarem na tentativa de prevenção da violência em comunidades de Vila Velha, começaram a sofrer ameaças de morte de traficantes.

A Divisão Especializada em Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP) iniciou uma investigação e identificou o mandante das ameaças como sendo um homem de 29 anos, com mandado de prisão em aberto. Ele não teve a identidade revelada pela Polícia Civil.

LIDERANÇA COMUNITÁRIA INCOMODOU TRAFICANTES

O suspeito é líder do tráfico de drogas na região de Boa Vista I e II e da Favelinha, no Ibes, e assumiu o posto após a prisão do antigo chefe. Ele também foi investigado pela Polícia Federal e tinha um mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas e associação criminosa, fruto desta investigação. O agente da Guarda Municipal também atua em liderança comunitária na região e o suspeito se incomodava com a ação do guarda e também do policial civil, porque eles denunciavam, apontavam locais de tráfico, e os traficantes passaram a fazer ameaças, afirmou a delegada Rhaiana Bremenkamp, titular da DRCCP.

MORADORA FEITA REFÉM DURANTE PRISÃO

A equipe da polícia realizou campana por três dias em um dos endereços que o suspeito frequentava. Ele foi visto no local no último sábado (16), acompanhado de outros dois homens, cada um em um veículo. Ao serem abordados pelos policiais e pela Guarda Municipal de Vila Velha, os três tentaram fugir.

De acordo com a Polícia Civil, o investigado por ameaça chegou a invadir um apartamento vizinho e fez a moradora de refém, enquanto os outros tentaram escapar. Mas os três acabaram detidos e a refém foi liberada. Ao realizar buscas, os policiais encontraram drogas, munições e dinheiro. Além disso, a polícia informou que um dos veículos era adulterado.

"Quando ele chegou, vimos três dois indivíduos com ele, em veículos diferentes, dando toda a intenção de segurança mesmo desse foragido, que é conhecido por ser um traficante grande da região. A moradora ficou sob poder dele, sendo ameaçada por alguns minutos até conseguirmos entrar na residência. Fizemos uma varredura pelo prédio e telhado até descobrir que ele estava na casa dessa moradora, a mantendo em cárcere. Ele não estava com arma e acreditamos que teve tempo para esconder o objeto", contou.

INVESTIGAÇÃO CONTINUA

De acordo com a delegada, os outros dois detidos possuem 22 e 23 anos e também fazem parte da organização criminosa. Eles eram seguranças do chefe de tráfico, de 29 anos. Os três foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.