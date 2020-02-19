Chefe do tráfico mandou matar casal de namorados em Vila Pavão, diz polícia

Segundo o delegado, Lauriene e Dhemerson faziam parte de uma associação criminosa ligada ao tráfico de drogas de Vila Pavão Crédito: Reprodução/Redes Sociais

As investigações sobre a morte do casal de namorados assassinado com golpes de faca e facão no Centro de Vila Pavão , no último sábado (15), revelaram quem são os executores e o mandante do homicídio. Segundo o delegado Douglas Sperandio, titular da 17ª Delegacia Regional, todos os envolvidos no crime pertenciam a uma associação criminosa.

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De acordo com Sperandio, as investigações revelaram que o envolvimento com o tráfico de drogas seria a motivação para o homicídio. Três pessoas foram presas, sendo dois executores e um mandante.

Ainda segundo o delegado, uma das vítimas também tinha passagens pela polícia e, inclusive, estava com mandado de prisão em aberto. Constatamos, ainda, que havia um mandado de prisão em aberto, referente ao tráfico de drogas contra uma das vítimas, revelou sem dizer qual das vítimas era o alvo do mandado.

SUSPEITOS PRESOS

Logo após o crime, uma operação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar resultou na prisão de três suspeitos de envolvimento no homicídio. A partir das investigações e informações recolhidas via denúncia, os dois executores do delito foram identificados e presos durante perseguição policial.

O primeiro foi detido na saída da cidade, sentido município de Nova Venécia, e o último, próximo ao perímetro urbano da cidade. Já o mandante do crime, identificado como chefe do tráfico do município, foi encontrado em sua residência, no bairro Centro de Vila Pavão, revelou o delegado.

Os suspeitos foram autuados por homicídio na forma qualificada e foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte (CDPSDN).

O CRIME

Lauriene Melo, de 25 anos, e Dhemerson Santos, de 21, foram mortos com golpes de faca e facão na noite do último sábado (15). O rapaz morreu na hora. Já a jovem chegou a ser socorrida e levada para o hospital, mas não resistiu e morreu.