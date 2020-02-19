Chefe do tráfico mandou matar casal de namorados em Vila Pavão, diz polícia

As investigações sobre a morte do casal de namorados assassinado com golpes de faca e facão no Centro de Vila Pavão, no último sábado (15), revelaram quem são os executores e o mandante do homicídio. Segundo o delegado Douglas Sperandio, titular da 17ª Delegacia Regional, todos os envolvidos no crime pertenciam a uma associação criminosa.
De acordo com Sperandio, as investigações revelaram que o envolvimento com o tráfico de drogas seria a motivação para o homicídio. Três pessoas foram presas, sendo dois executores e um mandante.
Ainda segundo o delegado, uma das vítimas também tinha passagens pela polícia e, inclusive, estava com mandado de prisão em aberto. Constatamos, ainda, que havia um mandado de prisão em aberto, referente ao tráfico de drogas contra uma das vítimas, revelou sem dizer qual das vítimas era o alvo do mandado.
SUSPEITOS PRESOS
Logo após o crime, uma operação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar resultou na prisão de três suspeitos de envolvimento no homicídio. A partir das investigações e informações recolhidas via denúncia, os dois executores do delito foram identificados e presos durante perseguição policial.
O primeiro foi detido na saída da cidade, sentido município de Nova Venécia, e o último, próximo ao perímetro urbano da cidade. Já o mandante do crime, identificado como chefe do tráfico do município, foi encontrado em sua residência, no bairro Centro de Vila Pavão, revelou o delegado.
Os suspeitos foram autuados por homicídio na forma qualificada e foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte (CDPSDN).
O CRIME
Lauriene Melo, de 25 anos, e Dhemerson Santos, de 21, foram mortos com golpes de faca e facão na noite do último sábado (15). O rapaz morreu na hora. Já a jovem chegou a ser socorrida e levada para o hospital, mas não resistiu e morreu.
Na madrugada de sábado (15), a dupla de executores invadiu a residência do casal, situada no Centro da cidade, e os atacou a golpes de faca e facão. Após os primeiros golpes, uma das vítimas conseguiu escapar, mas foi perseguida pelos suspeitos até uma praça, onde foi novamente golpeada e executada, explicou Sperandio.