Suspeito de ameaçar ex-mulher é preso pela polícia em Linhares

O suspeito foi ouvido e autuado, em flagrante, por posse ilegal e adulteração de arma de fogo

De acordo com a delegada Gabriella Zaché dos Santos, titular da Deam, o suspeito começou a ser investigado após ameaçar a ex-companheira, de 30 anos. A vítima solicitou uma medida protetiva para que não fosse agredida novamente. Ao realizarmos o cumprimento de mandado de busca e apreensão, encontramos a arma e o prendemos em flagrante, comentou.