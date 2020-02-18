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Após investigação

Suspeito de ameaçar ex-mulher é preso pela polícia em Linhares

O homem foi autuado, em flagrante, por posse ilegal e adulteração de arma de fogo

Publicado em 18 de Fevereiro de 2020 às 14:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2020 às 14:03
O suspeito foi ouvido e autuado, em flagrante, por posse ilegal e adulteração de arma de fogo Crédito: Leonardo Goliver
Um homem de 40 anos foi preso por policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Linhares nesta segunda-feira (17). Com ele, foi apreendido um revólver calibre 38 com numeração raspada. O nome do detido não foi divulgado.
De acordo com a delegada Gabriella Zaché dos Santos, titular da Deam, o suspeito começou a ser investigado após ameaçar a ex-companheira, de 30 anos. A vítima solicitou uma medida protetiva para que não fosse agredida novamente. Ao realizarmos o cumprimento de mandado de busca e apreensão, encontramos a arma e o prendemos em flagrante, comentou.

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Com o suspeito, foi apreendido um revólver calibre 38 com numeração raspada  Crédito: Polícia Civil
O homem foi autuado por posse ilegal e adulteração de arma de fogo. Após os procedimentos policiais, ele foi encaminhado para o Presídio Regional de Linhares (PRL), onde permanece à disposição da Justiça.

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