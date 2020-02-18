Suspeito de ameaçar ex-mulher é preso pela polícia em Linhares

Um homem de 40 anos foi preso por policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Linhares nesta segunda-feira (17). Com ele, foi apreendido um revólver calibre 38 com numeração raspada. O nome do detido não foi divulgado.
De acordo com a delegada Gabriella Zaché dos Santos, titular da Deam, o suspeito começou a ser investigado após ameaçar a ex-companheira, de 30 anos. A vítima solicitou uma medida protetiva para que não fosse agredida novamente. Ao realizarmos o cumprimento de mandado de busca e apreensão, encontramos a arma e o prendemos em flagrante, comentou.
O homem foi autuado por posse ilegal e adulteração de arma de fogo. Após os procedimentos policiais, ele foi encaminhado para o Presídio Regional de Linhares (PRL), onde permanece à disposição da Justiça.