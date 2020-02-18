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Explosão em Aracruz

Bandidos explodem caixa eletrônico em agência do Sicoob em Jacupemba

Uma pessoa foi presa minutos depois da explosão e levada para a Delegacia de Aracruz

Publicado em 18 de Fevereiro de 2020 às 12:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2020 às 12:04
Segundo o Sicoob, ninguém ficou ferido na ocorrência e nenhuma quantia foi levada pelos criminosos Crédito: Internauta
Tentativa de assalto deixa agência do Sicoob destruída em Jacupemba
A agência do Sicoob no distrito de Jacupemba, em Aracruz, na Região Norte do Espírito Santo, foi alvo de criminosos na madrugada desta terça-feira (18). A ocorrência, segundo a Polícia Militar, foi registrada pouco depois das 2h da manhã.
Minutos após o acionamento, equipes da PM foram até a localidade e constataram o crime. Após a explosão, o cenário na entrada da agência era de destruição. O teto do local ficou danificado e vários pedaços de vidro ficaram espalhados no chão.
Testemunhas contaram à polícia que conseguiram fotografar um carro que possivelmente estava envolvido na ocorrência. Os militares realizaram buscas na região e conseguiram localizar o veículo, sendo constatado restrição de furto e roubo. Uma pessoa foi presa e conduzida para a Delegacia Regional de Aracruz.

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COOPERATIVA 

Em nota, o Sicoob confirmou a ocorrência. Segundo a cooperativa, o sistema de segurança que monitora a instituição em tempo real acionou o alarme e a polícia logo após o início da ação. Os caixas eletrônicos e parte dos vidros da agência foram danificados.
Ainda segundo o Sicoob, nenhum valor foi levado e não houve feridos. A perícia da Polícia Civil foi acionada para ajudar nas investigações. O boletim de ocorrência será registrado após o término da análise das imagens do circuito de videomonitoramento. Até a conclusão do trabalho, os associados podem realizar transações pelos canais digitais e em outras agências do Sicoob, finaliza a nota.
A assessoria do Sicoob informou que o atendimento foi restabelecido no início da tarde desta terça-feira (18). 

POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informou que o suspeito, 21 anos, conduzido à Delegacia Regional de Aracruz foi autuado em flagrante pelo crime de receptação. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

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