Técnica de enfermagem fica ferida após capotar com carro no Contorno

Uma técnica de enfermagem, de 42 anos, ficou ferida após bater com o carro na mureta que divide a Rodovia do Contorno e capotar com o veículo três vezes na pista. O acidente aconteceu por volta das 8h no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica.
O veículo dela, um New Fiesta prata, ficou com a frente bastante destruída. De acordo com informações do marido da vítima, a mulher estava a caminho do trabalho, no sentido Cariacica, quando sofreu o acidente.
Ela teve ferimentos nos braços e no rosto e foi levada para o hospital Meridional, em Cariacica. A Polícia Rodoviária Federal chegou a interditar parcialmente a pista, que já foi liberada.