Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cariacica

Técnica de enfermagem fica ferida após capotar com carro no Contorno

O acidente aconteceu por volta das 8h no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica.

Publicado em 18 de Fevereiro de 2020 às 09:40

Redação de A Gazeta

Carro da técnica de enfermagem ficou destruído Crédito: Caique Verli
Uma técnica de enfermagem, de 42 anos, ficou ferida após bater com o carro na mureta que divide a Rodovia do Contorno e capotar com o veículo três vezes na pista. O acidente aconteceu por volta das 8h no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica.
O veículo dela, um New Fiesta prata, ficou com a frente bastante destruída. De acordo com informações do marido da vítima, a mulher estava a caminho do trabalho, no sentido Cariacica, quando sofreu o acidente.
Ela teve ferimentos nos braços e no rosto e foi levada para o hospital Meridional, em Cariacica. A Polícia Rodoviária Federal chegou a interditar parcialmente a pista, que já foi liberada.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados