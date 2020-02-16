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São Gabriel da Palha

Motorista morre em acidente após ser atacado por abelhas no ES

De acordo com a família , o acidente pode ter sido causado depois que Cláudio Castias Guilherme foi atacado por um enxame de abelhas enquanto dirigia. Um passageiro que estava no carro ficou ferido

Publicado em 16 de Fevereiro de 2020 às 14:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2020 às 14:33
Motorista morre em acidente após ser atacado por abelhas em São Gabriel da Palha Crédito: Reprodução
Um homem morreu e outro ficou ferido após o carro que eles estavam se envolver em um acidente em São Gabriel da Palha, Noroeste do Estado, neste sábado (15). De acordo a família do motorista, o acidente pode ter sido causado depois que Cláudio Castias Guilherme, de 46 anos, foi atacado por um enxame de abelhas enquanto dirigia. Ele perdeu o controle do veículo e morreu no local. Já o passageiro foi socorrido e encaminhado para um hospital.
Segundo a Polícia Militar, o motorista trafegava pela Avenida Francisco Rondelli, no bairro Cachoeira do Onça, quando perdeu o controle do veículo e saiu da pista. Os militares informaram que o homem ficou preso nas ferragens e quando foi retirado já estava morto. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

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O passageiro foi retirado do veículo com ferimentos e levado para o Hospital São Gabriel, em seguida foi transferido para o Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina. Seu estado de saúde não foi divulgado.

ATAQUE DE ABELHAS PODE TER CAUSADO ACIDENTE 

De acordo com a filha do motorista, que esteve no SML de Linhares para liberar o corpo na manhã deste domingo (16), os dois ocupantes do veículo voltavam do trabalho e foram atacados por um enxame de abelhas, e isso teria feito o condutor perder o controle da direção e causar o acidente.
* Com informações de Luiz Zardini, da TV Gazeta Norte

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