Motorista morre em acidente após ser atacado por abelhas no ES

Motorista morre em acidente após ser atacado por abelhas em São Gabriel da Palha Crédito: Reprodução

Um homem morreu e outro ficou ferido após o carro que eles estavam se envolver em um acidente em São Gabriel da Palha , Noroeste do Estado, neste sábado (15). De acordo a família do motorista, o acidente pode ter sido causado depois que Cláudio Castias Guilherme, de 46 anos, foi atacado por um enxame de abelhas enquanto dirigia. Ele perdeu o controle do veículo e morreu no local. Já o passageiro foi socorrido e encaminhado para um hospital.

Segundo a Polícia Militar, o motorista trafegava pela Avenida Francisco Rondelli, no bairro Cachoeira do Onça, quando perdeu o controle do veículo e saiu da pista. Os militares informaram que o homem ficou preso nas ferragens e quando foi retirado já estava morto. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

O passageiro foi retirado do veículo com ferimentos e levado para o Hospital São Gabriel, em seguida foi transferido para o Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina. Seu estado de saúde não foi divulgado.

ATAQUE DE ABELHAS PODE TER CAUSADO ACIDENTE

De acordo com a filha do motorista, que esteve no SML de Linhares para liberar o corpo na manhã deste domingo (16), os dois ocupantes do veículo voltavam do trabalho e foram atacados por um enxame de abelhas, e isso teria feito o condutor perder o controle da direção e causar o acidente.