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Motorista fica ferido em acidente na ES 137 em São Gabriel da Palha

Caminhão capotou e houve vazamento de óleo na pista. O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (29), por volta das 15h30
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2019 às 19:53

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 19:53

O motorista do veículo foi socorrido e encaminhado para um hospital da região Crédito: Internauta
O motorista de um caminhão precisou ser socorrido e levado para o hospital após sofrer um acidente na Rodovia ES 137, em São Gabriel da Palha. O acidente foi por volta das 15h30 desta sexta-feira (29). Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência.
Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas acionaram a equipe informando que um caminhão havia capotado e que o motorista estava ferido dentro do veículo. Ao chegar ao local, a vítima já tinha sido socorrida por uma ambulância do município. O estado de saúde do motorista não foi divulgado.
O acidente aconteceu por volta das 15h30 desta sexta-feira (29), na rodovia ES 137 em São Gabriel da Palha Crédito: Internauta
Equipes do Corpo de Bombeiros fizeram a limpeza da pista, já que, por conta do acidente, houve vazamento de óleo no local. Segundo a Polícia Militar, o trânsito não precisou ser interditado.

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