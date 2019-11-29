Motorista fica ferido em acidente na ES 137 em São Gabriel da Palha

O motorista de um caminhão precisou ser socorrido e levado para o hospital após sofrer um acidente na Rodovia ES 137, em São Gabriel da Palha. O acidente foi por volta das 15h30 desta sexta-feira (29). Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência.
Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas acionaram a equipe informando que um caminhão havia capotado e que o motorista estava ferido dentro do veículo. Ao chegar ao local, a vítima já tinha sido socorrida por uma ambulância do município. O estado de saúde do motorista não foi divulgado.
Equipes do Corpo de Bombeiros fizeram a limpeza da pista, já que, por conta do acidente, houve vazamento de óleo no local. Segundo a Polícia Militar, o trânsito não precisou ser interditado.