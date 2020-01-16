Polícia encontra ossada concretada em casa de São Gabriel da Palha

Os ossos foram encontrados na parede da área de serviço Crédito: Reprodução/ Polícia Civil

A Polícia Civil encontrou nesta quinta-feira (16), em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Estado, uma ossada concretada na parede de uma casa. De acordo com a polícia, os ossos podem ser de Adair José da Silva, de 44 anos, que estava desaparecido desde 2016 e era morador da residência.

A polícia informou que o principal suspeito do crime comprou a casa da vítima em novembro de 2016. Dias depois a polícia foi comunicada pela família do desaparecimento de Adair. Na ocasião a polícia apurou o desaparecimento e chegou até o suspeito, que apresentou um recibo da negociação do imóvel e disse que a vítima contou para ele que iria para outro Estado.

Segundo a polícia, o caso teve uma reviravolta no final de 2019, quando denúncias anônimas informaram que o corpo do homem estava concretado na casa e o suspeito continuava morando no local. As investigações começaram e não foi constatada nenhuma movimentação bancária ou telefônica de Adair desde o seu desaparecimento.

Diante disso, a Polícia Civil conseguiu uma autorização judicial para realizar buscas no imóvel, o suspeito acompanhou os trabalhos e negou que tinha um corpo na parede da casa. As escavações começaram pela cozinha, por outros cômodos e chegaram até a área de serviço onde os ossos foram encontrados nesta quinta-feira (16).