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Violência

Polícia investiga corpo encontrado em Sooretama, no ES

A suspeita é de que o corpo seja de um jovem que desapareceu em Nova Venécia

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 19:35

Leonardo Goliver

Leonardo Goliver

Publicado em 

08 out 2019 às 19:35
Serviço Médico Legal (SML) de Linhares Crédito: Brunela Alves
Um corpo do sexo masculino foi encontrado nesta terça-feira (8), às margens da BR 101, em Sooretama, na região Norte do Estado. A Polícia Civil está investigando se o corpo encontrado pode ser de um adolescente que desapareceu no último dia 4 de outubro, no município de Nova Venécia.
Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado inicialmente como encontro de cadáver. O corpo estava em avançado estado de decomposição e, por isso, não foi possível identificar na análise inicial. A perícia foi acionada e o corpo encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico que irá apontar a causa da morte.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, até o momento nenhum suspeito foi detido e o caso seguirá sob investigação.

DESAPARECIMENTO

O adolescente Iago Klipper Feitosa desapareceu no dia 4 de outubro deste ano, quando estava no bairro Bonfim, em Nova Venécia, no Noroeste do Estado. A mãe dele foi quem procurou a Polícia Militar e registrou o boletim de ocorrência.
Segundo a Polícia Militar, familiares do adolescente disseram que o mesmo estava em uma rua do bairro quando chegou um veículo e de dentro dele saíram alguns homens encapuzados. Os suspeitos então pegaram o adolescente a força e colocaram ele dentro do carro. De acordo com a PM, os militares realizaram buscas por todo o bairro, mas o adolescente não foi encontrado. A família foi orientada a registrar o caso também na Polícia Civil.

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