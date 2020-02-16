Acidente entre dois carros deixa uma pessoa ferida em Vitória

Veículos envolvidos no acidente da Reta da Penha, em Vitória Crédito: Maxwell Costa

Dois carros se envolveram em um acidente na Reta da Penha, em Vitória, no cruzamento de um hipermercado com uma concessionária, na manhã deste domingo (16), por volta das 8h50. Segundo informações da Guarda Municipal de Vitória, uma pessoa ficou ferida, mas sem gravidade. Ela foi atendida e liberada no local do acidente.

Os veículos envolvidos na colisão foram um Corolla preto e um Fiesta sedan vermelho. Por causa da batida, houve derramamento de óleo na avenida. Bombeiros foram acionados.

O Samu também foi ao local, realizou o atendimento da vítima, que não precisou ser levada ao hospital.