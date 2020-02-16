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Vitória

Acidente entre dois carros deixa uma pessoa ferida em Vitória

Por causa da batida, na Reta da Penha, houve derramamento de óleo. Bombeiros e Samu foram acionados. Trânsito segue em retenção

Publicado em 16 de Fevereiro de 2020 às 09:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2020 às 09:59
Veículos envolvidos no acidente da Reta da Penha, em Vitória Crédito: Maxwell Costa
Dois carros se envolveram em um acidente na Reta da Penha, em Vitória,  no cruzamento de um hipermercado com uma concessionária, na manhã deste domingo (16), por volta das 8h50. Segundo informações da Guarda Municipal de Vitória, uma pessoa ficou ferida, mas sem gravidade. Ela foi atendida e liberada no local do acidente.
Os veículos envolvidos na colisão foram um Corolla preto e um Fiesta sedan vermelho. Por causa da batida, houve derramamento de óleo na avenida. Bombeiros foram acionados.
> TRÂNSITO EM TEMPO REAL
O Samu também foi ao local, realizou o atendimento da vítima, que não precisou ser levada ao hospital.
A Guarda Municipal informou que, por volta das 9h30, os carros já tinham sido retirados do meio da avenida. O tráfego na região seguiu normalmente, sem congestionamentos.

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