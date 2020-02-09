Norte do ES

Acidente deixa uma pessoa morta na estrada do Pontal, em Linhares

Um automóvel e uma motoneta colidiram. O piloto da moto, um homem de 34 anos, morreu no local

Publicado em 08 de Fevereiro de 2020 às 22:41

Redação de A Gazeta

Um automóvel e uma motoneta colidiram. Jaivan Matos Santos, 34 anos, morreu no local Crédito: Diego Gomes/TV Gazeta
No início da tarde deste sábado (08), um acidente envolvendo um automóvel modelo Ford KA com placa de Belo Horizonte e uma motoneta Joy provocou a morte de uma pessoa na Rodovia Paulo Pereira Gomes, que liga a sede de Linhares a Pontal do Ipiranga.  O piloto da moto, que morreu no local, foi identificado como Jaivan Matos Santos, 34 anos.
Segundo a Polícia Militar, a moto estava parada no acostamento da rodovia e ao tentar fazer o retorno acabou batendo de frente com o carro que seguia no sentido Pontal do Ipiranga. Com o impacto, Jaivan foi arremessado a alguns metros do carro. Ele morava na localidade.
Jaivan Matos Santos, 34 anos. Crédito: Divulgação

Familiares e amigos estiveram no local e acompanharam o trabalho da perícia da Polícia Civil. O trânsito teve que ser interrompido por quase uma hora para que a perícia fosse realizada. O corpo da vítima foi levado para o Serviço Médico Legal de Linhares. O carro estava com três ocupantes e nenhum se feriu. O motorista do veículo fez o teste do bafômetro, que deu negativo.
No mesmo trecho da rodovia, no feriado de Ano Novo, a cabeleireira Degmar Oliveira Rabelo, 53, morreu depois de bater o carro que dirigia. Cerca de 15 dias depois, um carro bateu em um cavalo solto na pista e foi completamente destruído, mas ninguém se feriu.
Com informações de Ariele Rui/TV gazeta

