Acidente em rodovia de acesso a Pontal do Ipiranga fere 6 em Linhares

O acidente envolveu dois carros de passeio na rodovia que liga Linhares ao balneário de Pontal do Ipiranga Crédito: Internauta

Um grave acidente na rodovia ES 248, em Linhares , que é acesso ao balneário de Pontal do Ipiranga, litoral do município, deixou seis pessoas feridas, entre elas duas crianças. A colisão ocorreu por volta das 18h deste domingo (12). As vítimas foram socorridas e levadas para hospitais da região, sendo três delas em estado grave, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Segundo a Polícia Militar, o acidente envolveu dois carros de passeio e um total de 8 passageiros. Em apenas um dos veículos viajavam sete pessoas. No outro, estava apenas o motorista. Cinco vítimas foram levadas para o Hospital Geral de Linhares e a sexta vítima foi para um hospital particular da cidade. Os outros dois passageiros não precisaram de atendimento médico.

Uma das crianças feridas foi levada para o Hospital Geral Linhares, mas precisou ser transferida para um hospital na Grande Vitória, onde passaria por cirurgia.

O acidente aconteceu na rodovia ES 248, na região conhecida como "Matinha" Crédito: Álvaro Queiroz/TV Gazeta Norte

Como os dois condutores estão internados, não foi possível realizar o teste do bafômetro  que poderia apontar se houve consumo de bebida alcoólica por parte dos motoristas. Ainda segundo a PM, a condutora de um dos veículos não possui habilitação e vai ser autuada por dirigir sem estar habilitada.