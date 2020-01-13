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Duas crianças entre as vítimas

Acidente em rodovia de acesso a Pontal do Ipiranga fere 6 em Linhares

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram socorridas para hospitais da região, sendo três delas em estado grave

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 15:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 15:39
O acidente envolveu dois carros de passeio na rodovia que liga Linhares ao balneário de Pontal do Ipiranga Crédito: Internauta
Um grave acidente na rodovia ES 248, em Linhares, que é acesso ao balneário de Pontal do Ipiranga, litoral do município, deixou seis pessoas feridas, entre elas duas crianças. A colisão ocorreu por volta das 18h deste domingo (12). As vítimas foram socorridas e levadas para hospitais da região, sendo três delas em estado grave, de acordo com o Corpo de Bombeiros.
Segundo a Polícia Militar, o acidente envolveu dois carros de passeio e um total de 8 passageiros. Em apenas um dos veículos viajavam sete pessoas. No outro, estava apenas o motorista.  Cinco vítimas foram levadas para o Hospital Geral de Linhares e a sexta vítima foi para um hospital particular da cidade. Os outros dois passageiros não precisaram de atendimento médico.
Uma das crianças feridas foi levada para o Hospital Geral Linhares, mas precisou ser transferida para um hospital na Grande Vitória, onde passaria por cirurgia.

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O acidente aconteceu na rodovia ES 248, na região conhecida como "Matinha"  Crédito: Álvaro Queiroz/TV Gazeta Norte
Como os dois condutores estão internados, não foi possível realizar o teste do bafômetro  que poderia apontar se houve consumo de bebida alcoólica por parte dos motoristas. Ainda segundo a PM, a condutora de um dos veículos não possui habilitação e vai ser autuada por dirigir sem estar habilitada.
Ambulâncias do município atuaram na ocorrência realizando a remoção das vítimas com o Corpo de Bombeiros. A identificação das vítimas não havia sido divulgada até o início da tarde desta segunda-feira (13).

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