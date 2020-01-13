Dois motociclistas morrem em acidente em rodovia de Pancas

Dois homens morreram após se envolverem em um acidente na Rodovia José Alves de Souza, em Pancas, no Noroeste do Estado. A colisão foi por volta das 21h30, próximo a um bar. As vítimas foram identificadas pela polícia como André Pereira Damasceno e Marcelo Schmidt.
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi ao local e já encontrou Marcelo sem vida. Foi feito o isolamento da área e o acionamento da perícia da Polícia Civil para recolhimento do corpo, que foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.
Minutos depois, populares avisaram aos militares que havia outra vítima caída às margens da rodovia. Os policiais acionaram o resgate e André foi socorrido e levado para o Pronto Atendimento de Pancas. Diante da gravidade, ele precisou ser transferido para um hospital de Colatina, mas não resistiu e morreu antes de chegar à unidade hospitalar.
Segundo a polícia, o acidente envolveu uma Honda CG 150 Titan e uma Honda Fan 160. Por falta de guincho, as motocicletas foram levadas para uma propriedade próximo ao local o acidente. As duas vítimas possuíam carteira de habilitação sem restrições. O trânsito no local foi totalmente interditado durante o trabalho da perícia, mas foi liberado em seguida.