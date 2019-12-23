Homem é morto com pedradas na cabeça em Pancas

Um homem de 27 anos, identificado como Francisco Barroso do Nascimento, foi morto na localidade de Córrego São José, em Pancas, no Noroeste do Estado, na noite deste domingo (22). Dois homens foram presos. Um deles confirmou à Polícia Militar que assassinou a vítima, conhecida como Ceará.
A polícia recebeu a informação sobre a ocorrência do homicídio por meio de uma denúncia anônima de uma mulher por volta das 20h. A denunciante disse que houve uma discussão entre Francisco Nascimento e dois homens. Ela identificou um deles pelo apelido de Inglês e afirmou que ele estava com uma mochila vermelha.
Após buscas na região, a PM localizou a vítima, com o crânio esmagado por pedradas. Testemunhas fizeram a descrição dos dois homens apontados como autores do crime e indicaram que eles estavam atrás de uma igreja da local.
De acordo com o boletim da polícia, Genevaldo Sabino, 32 anos, conhecido como Inglês, assumiu ter matado a vítima. Assim como relatado pela denunciante, ele estava com uma mochila vermelha. No local também estava Reginaldo Nogueira da Silva, 46 anos.
Os dois foram levados para a Delegacia Regional de Colatina. Reginaldo foi ouvido e liberado. Já Genevaldo foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória do município onde continua preso.
CRIME OCORREU DEPOIS DE DISCUSSÃO
Para a polícia, Genevaldo afirmou que estava ingerindo bebida alcoólica com Francisco, quando eles iniciaram uma discussão. Francisco, de acordo com o depoimento, empurrou Genevaldo num barranco, que foi para casa.
Ainda segundo Genevaldo, Francisco foi atrás dele minutos depois, com um chicote e um facão. Genevaldo confessou à polícia que esperou a vítima sair do local e o matou com pedradas na cabeça.
Os policiais relataram, no boletim de ocorrência, que não encontram nenhum objeto citado por Genevaldo. O corpo de Francisco foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. O crime será investigado pela Delegacia de Pancas.