Homem é morto com pedradas na cabeça em Pancas

Crime será investigado pela Delegacia de Pancas Crédito: Polícia Civil/Pancas

Um homem de 27 anos, identificado como Francisco Barroso do Nascimento, foi morto na localidade de Córrego São José, em Pancas , no Noroeste do Estado, na noite deste domingo (22). Dois homens foram presos. Um deles confirmou à Polícia Militar que assassinou a vítima, conhecida como Ceará.

A polícia recebeu a informação sobre a ocorrência do homicídio por meio de uma denúncia anônima de uma mulher por volta das 20h. A denunciante disse que houve uma discussão entre Francisco Nascimento e dois homens. Ela identificou um deles pelo apelido de Inglês e afirmou que ele estava com uma mochila vermelha.

Após buscas na região, a PM localizou a vítima, com o crânio esmagado por pedradas. Testemunhas fizeram a descrição dos dois homens apontados como autores do crime e indicaram que eles estavam atrás de uma igreja da local.

De acordo com o boletim da polícia, Genevaldo Sabino, 32 anos, conhecido como Inglês, assumiu ter matado a vítima. Assim como relatado pela denunciante, ele estava com uma mochila vermelha. No local também estava Reginaldo Nogueira da Silva, 46 anos.

Os dois foram levados para a Delegacia Regional de Colatina. Reginaldo foi ouvido e liberado. Já Genevaldo foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória do município onde continua preso.

CRIME OCORREU DEPOIS DE DISCUSSÃO

Para a polícia, Genevaldo afirmou que estava ingerindo bebida alcoólica com Francisco, quando eles iniciaram uma discussão. Francisco, de acordo com o depoimento, empurrou Genevaldo num barranco, que foi para casa.

Ainda segundo Genevaldo, Francisco foi atrás dele minutos depois, com um chicote e um facão. Genevaldo confessou à polícia que esperou a vítima sair do local e o matou com pedradas na cabeça.