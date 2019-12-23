Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Noroeste do ES

Homem é morto com pedradas na cabeça em Pancas

Crime ocorreu após discussão entre vítima e dois homens em uma propriedade rural do município no Noroeste do Espírito Santo. Um deles confirmou à Polícia Militar que assassinou a vítima, conhecida como Ceará
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2019 às 13:36

Publicado em 23 de Dezembro de 2019 às 13:36

Crime será investigado pela Delegacia de Pancas Crédito: Polícia Civil/Pancas
Um homem de 27 anos, identificado como Francisco Barroso do Nascimento, foi morto na localidade de Córrego São José, em Pancas, no Noroeste do Estado, na noite deste domingo (22). Dois homens foram presos. Um deles confirmou à Polícia Militar que assassinou a vítima, conhecida como Ceará.
A polícia recebeu a informação sobre a ocorrência do homicídio por meio de uma denúncia anônima de uma mulher por volta das 20h. A denunciante disse que houve uma discussão entre Francisco Nascimento e dois homens. Ela identificou um deles pelo apelido de Inglês e afirmou que ele estava com uma mochila vermelha.

Veja Também

Mãe encontra filho morto dentro de casa em Pancas

Homem mata mulher a facadas em Pancas por desconfiar de traição

Jovem é encontrado morto às margens da rodovia ES 334, em Pancas

Após buscas na região, a PM localizou a vítima, com o crânio esmagado por pedradas. Testemunhas fizeram a descrição dos dois homens apontados como autores do crime e indicaram que eles estavam atrás de uma igreja da local.
De acordo com o boletim da polícia, Genevaldo Sabino, 32 anos, conhecido como Inglês, assumiu ter matado a vítima. Assim como relatado pela denunciante, ele estava com uma mochila vermelha. No local também estava Reginaldo Nogueira da Silva, 46 anos.
Os dois foram levados para a Delegacia Regional de Colatina.  Reginaldo foi ouvido e liberado. Já Genevaldo foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória do município onde continua preso.

CRIME OCORREU DEPOIS DE DISCUSSÃO

Para a polícia, Genevaldo afirmou que estava ingerindo bebida alcoólica com Francisco, quando eles iniciaram uma discussão. Francisco, de acordo com o depoimento, empurrou Genevaldo num barranco, que foi para casa.
Ainda segundo Genevaldo, Francisco foi atrás dele minutos depois, com um chicote e um facão. Genevaldo confessou à polícia que esperou a vítima sair do local e o matou com pedradas na cabeça.
Os policiais relataram, no boletim de ocorrência, que não encontram nenhum objeto citado por Genevaldo. O corpo de Francisco foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. O crime será investigado pela Delegacia de Pancas.

Veja Também

Baleado na Ilha do Príncipe é autor de assassinato, diz polícia

Mais uma noite de tiros e morte na Ilha do Príncipe, em Vitória

Carro bate em moto, atinge poste e uma pessoa fica ferida em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados